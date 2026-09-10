Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Tras recibir quejas del sector por los costos y la carga de trámites, el SAT ofreció a micro y pequeñas empresas facilidades para pagar impuestos, elevar los límites de ingresos para mantenerse en el régimen simplificado y reducir trámites a partir de 2027.

Antonio Martínez Dagnino, titular del organismo, informó que las medidas forman parte del Paquete Económico enviado al Congreso y, de ser aprobadas, podrían beneficiar tanto a personas físicas y micronegocios como a pequeñas empresas.

«Se aumenta el límite de ingresos de 3.5 a 5 millones de pesos y, en específico para el sector primario, se va a incrementar el ingreso exento de Impuesto Sobre la Renta. Hoy en día está en 900 mil, va a pasar a un millón de pesos», informó.

Durante la mañanera, explicó que, entre los cambios está la posibilidad de que las personas físicas paguen el ISR cada tres meses, en lugar de hacerlo mensualmente. Quienes tengan pagos pendientes también podrán cubrirlos a plazos sin salir del régimen simplificado.

Detalló que, para las pequeñas empresas, el límite de ingresos para permanecer en ese esquema pasará de 35 a 50 millones de pesos anuales.

Además, dijo, podrán descontar más rápidamente de sus impuestos inversiones como equipo de cómputo y automóviles.

Según el funcionario, uno de los principales cambios será en el pago del IVA.

Las micro y pequeñas empresas podrán optar por una tasa directa de 7 por ciento y evitar la contabilidad que actualmente realizan para calcular cuánto impuesto pueden acreditar.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la alternativa surgió de las quejas de pequeños empresarios por el tiempo y los costos que implica llevar ese procedimiento.

«Las pequeñas empresas, lo que nos dijeron es que tardan mucho en hacer toda la contabilidad para la recuperación de ese IVA, entonces Antonio, el SAT, lo que les propone es: si quieren seguir con ese régimen, ahorita está muy bien, pero si no hay una opción: paguen 7 por ciento de IVA y ya», señaló.

La Mandataria aclaró que el esquema será voluntario y que quienes prefieran continuar con el mecanismo actual podrán hacerlo. El 7 por ciento, explicó, corresponde al promedio de lo que esos negocios terminan pagando una vez descontado el IVA acreditable.

«Entonces la opción es muy buena porque deciden: si ustedes quieren pagar el 7 por ciento y ya no hacen ninguna contabilidad adicional o se quedan como antes, pagan el IVA y luego hacen la contabilidad para la recuperación», agregó.

Según la propuesta enviada al Congreso, otra facilidad permitirá cubrir ISR e IVA en una sola declaración.

Para los productores del sector primario, el ingreso exento de ISR aumentará de 900 mil a un millón de pesos.

Sheinbaum informó que las medidas fueron diseñadas después de reuniones con distintas cámaras empresariales, entre ellas Caintra de Nuevo León, cuyos integrantes expusieron al Gobierno las dificultades y costos que enfrentan los negocios pequeños para cumplir con distintos trámites.

«Hicieron varias solicitudes, por los trámites largos, engorrosos, costos que representan para las micro pequeñas. Todo lo que vamos a presentar el día de hoy son facilidades», afirmó.

Actualmente, el esquema para personas físicas y micronegocios reúne a 4 millones 178 mil 276 contribuyentes, mientras que el correspondiente a empresas suma 254 mil 278.

Martínez Dagnino estimó que, con los nuevos límites y facilidades, otros 1.6 millones de contribuyentes podrían incorporarse a esos esquemas.