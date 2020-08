Miguel Domínguez Agencia Reforma

REYNOSA, Tamaulipas.- Si los ciudadanos no alcanzan a tener las firmas o los legisladores no se ponen de acuerdo para la consulta contra los ex Mandatarios, él mismo haría la solicitud dijo el Presidente López Obrador.

“Me voy a esperar hasta ver si se organizan los ciudadanos, si los legisladores lo hacen, pero creo que es necesario, si los ciudadanos no alcanzan a tener las firmas o los legisladores no se ponen de acuerdo y obtienen las firmas, lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo.

“Y, además, porque me he comprometido a mandar obedeciendo, entonces se hace la solicitud, si la Corte dice que es constitucional la consulta, va al INE y se le pregunta al pueblo”, dijo.

En conferencia matutina, el tabasqueño indicó que también se tiene que redactar la pregunta que se haría a los ciudadanos y fundamentar la solicitud que se presentaría a la Corte.