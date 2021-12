Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Envuelto en el escándalo de sus propiedades, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se había acercado al Secretario de la Función Pública, en un foro en el Senado, para hacerle saber que presentará su declaración de conclusión de encargo.

Entrevistado en la Cámara alta después de asistir a un foro relacionado con el Día Internacional contra la Corrupción, Nieto aseguró que en esa declaración están considerados los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tiene con su esposa en forma mancomunada.

No obstante, en esta ocasión, no detalló nada relacionado con los créditos ni los montos que paga por ellos.

«Como dijo el Presidente López Obrador es importante; primero, dar la cara, y actuar en congruencia de los principios de la Cuarta Transformación», dijo antes de abordar su camioneta.

«Me he puesto en contacto con el Secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión de encargo. Ahí se encuentran contemplados, –como están desde la declaración de modificación patrimonial– los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tengo con mi esposa de forma mancomunada».

Nieto precisó que esa declaración ya la había reportado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

– ¿Está limpio?

«Evidentemente sí», respondió para finalizar la entrevista y encaminarse a su camioneta.

Por su parte, el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo, explicó que Nieto tiene hasta el 7 de enero para presentar su declaración de conclusión.

«Tenemos que esperar la declaración final, y el proceso de evolución es comparar lo que entregó con lo que termina», dijo.

