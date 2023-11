Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena perfila ofrecer a aquellos aspirantes de Morena que ganaron la encuesta interna para las gubernaturas de nueve estados, pero que, por la regla de paridad, cedan su candidatura a una mujer, que sean candidatos al Senado.

Así lo aprobará la Comisión Nacional de Elecciones, informó ayer el líder nacional de ese partido, Mario Delgado.

«Es decir, si yo gané mi encuesta en la entidad, pero por regla de género no soy el precandidato, entonces yo puedo optar de manera directa por la candidatura al Senado para la primera fórmula en esa entidad», precisó.

El próximo viernes, la dirigencia nacional, sin la presencia de Claudia Sheinbaum, dará a conocer quién ganó la encuesta para las ocho gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y quiénes serán las candidatas y candidatos que contenderán en 2024.

El líder morenista minimizó la propuesta del magistrado del Tribunal Electora federal, Felipe de la Mata, quien planteó bajar de cinco a cuatro las candidaturas para mujeres.

Delgado argumentó que su regla no sólo es cumplir con la cuota señalada por el Instituto Nacional Electoral, porque, dijo, también darán la candidatura a una mujer si es más competitiva frente a la Oposición, aunque no gane la encuesta interna.

«Ni nos beneficia ni nos perjudica (que se baje la cuota). Nosotros estamos listos para postular cuatro o cinco mujeres», dijo.

«Desde siempre dijimos que no era algo que a nosotros nos tenían que imponer, somos promotores siempre de abrir más espacios de participación política para las mujeres».

Al cuestionarle si sigue en pie el acuerdo de que el segundo y tercer lugar de la encuesta entre las «corcholatas» presidenciales recibirán una senaduría o una posición en el Gobierno federal, el morenista aseguró que está vigente el pacto, pero no han hablado sobre el reparto de posiciones.

Unidad en CDMX

En el caso de la la candidatura para el Gobierno de la Ciudad de México, donde existe mayor polarización y confrontación entre quienes apoyan a Omar García Harfuch y a Clara Brugada, la dirigencia nacional de Morena citará a los aspirantes entre hoy y mañana para que «refrenden su compromiso de unidad».

Ante el ambiente que se vive por la designación, el CEN cambió del 12 al 9 de noviembre, un día antes de los resultados, el encuentro de Claudia Sheinbaum con la militancia capitalina, pues semanas atrás se pospuso ante la poca asistencia en el Estadio Azul, con capacidad para 36 mil personas.

Además, optaron por un lugar más pequeño, por lo que ahora será en la Arena México, con cupo para 16 mil personas.

En conferencia de prensa, Delgado hizo un recuento de triunfos electorales de su partido en los tres años que lleva en la dirigencia.

También presumió que han realizado encuentros con la militancia junto con la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum en 27 entidades del País.