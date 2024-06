Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Álvarez Máynez, ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró ayer que nunca ha tenido una conversación con la Presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero dijo que desea bien e incluso la apoyaría.

«Aunque me tiren y me digan, nunca he conocido, nunca he tenido una plática, una conversación con Claudia Sheinbaum, más que cuando la vi en los debates, cuando la saludaba. Ayer la llamé para felicitarla», expresó en una sesión en vivo de Tik Tok.

«Hay que desearle bien a la Presidenta, si yo le puedo ayudar en algo; obviamente, no me voy a meter a Morena, no me voy a meter a su Gobierno. Que le vaya bien, si le deseo mucho éxito».

El emecista agregó que le da «un poco de gusto» que el País tenga una mujer Presidenta.

Durante el live, Máynez contó que el domingo, luego de que se dieron a conocer los resultados preliminares de la contienda, llamó a Sheinbaum.

«Le dije que yo, en su momento, tenía que decir lo que no me parecía, y que en ese momento le deseaba lo mejor y que no era poca cosa ser la primera Presidenta mujer de la historia. Fue muy breve», indicó.

El diputado federal con licencia sostuvo que él no tiene nada personal contra la ex abanderada de la Oposición, Xóchitl Gálvez.

«A Xóchitl la conocí un poco más, de antes, me extrañó mucho cómo fue su campaña. No me gustó. Lo he dicho muchas veces, pero siempre me cayó bien antes de la campaña y no tengo nada contra ella», apuntó.

Luego de que le preguntaran sobre si, como lo hará Gálvez, también impugnará la elección presidencial, Máynez respondió que él ya había impugnado cuando dijo que sus dos ex contrincantes iniciaron campaña hasta dos años antes de lo permitido.

«Yo ya impugné hace mucho, porque lo que dije es que la campaña iniciaba el primero de marzo e hicieron muchas trampas con bardas, espectaculares, lonas, derroche, despilfarro», mencionó.

«Yo empecé con mucha desventaja, incluso cuando empecé la campaña la candidata de Morena me llevaba más de 2 millones en Tik Tok y la candidata de PRI-PAN me llevaba medio millón de seguidores en Tik Tok, porque ya venían con un campañón desde hace muchísimo tiempo».

Reprueba voto útil

Previamente, Máynez advirtió que la campaña del voto útil les restará legisladores federales a su partido.

«Paradójicamente, la ilegal campaña del voto útil solo restará legisladores a Movimiento Ciudadano, que hubieran sido claves en el equilibrio democrático», dijo en sus redes sociales.

Señaló a Claudio X González de haber trabajado para que los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Marko Cortés, aseguraran posiciones plurinominales.

«Ya han fallado en momentos decisivos y fallarán de nuevo», añadió.

El emecista también criticó que el ex Presidente Felipe Calderón sembrará dudas sobre el resultado de la contienda del domingo pasado.

«Felipe Calderón estuvo sembrando dudas sobre un resultado electoral con más de 30 por ciento de diferencia, después de haber dicho 18 años que no era democrático cuestionar un resultado que se definió por 0.5 por ciento», posteó.

«Y así, varios personajes que mintieron sabiendo que solamente beneficiarían a las peores burocracias partidistas de la historia: las actuales dirigencias del PAN y el PRI».