Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex director de Pemex Emilio Lozoya ofreció 5 millones de dólares como «reparación del daño al erario», a cambio de que la Fiscalía General de la República (FGR) retire las acusaciones y sean cancelados los procesos en su contra por los casos de corrupción en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Los sobornos de Odebrecht, permitieron a la empresa brasileña obtener contratos millonarios de Pemex, según lo declaró ante las autoridades Luis Alberto de Meneses, ex director de Odebrecht en México.

Lozoya ha dicho que esos sobornos los recibió por órdenes del ex Presidente Enrique Peña y que se usaron para pagar a legisladores del PAN para que aprobaran la reforma eléctrica.

Además en el caso de la planta chatarra, la FGR ha dicho que la empresa AHMSA pagó un soborno de 3.4 millones de dólares a Lozoya para que Pemex comprara la planta con un sobrecosto de más de 200 millones de dólares.

Según la FGR con ese soborno se pagó a la esposa de Lozoya para comprar una residencia en Ixtapa. Lozoya asegura que el dinero fue el pago por «asesorías» a AHMSA antes de ingresar al gobierno.

En el Caso Odebrecht, la Fiscalía reclama 7 millones 385 mil dólares por los sobornos, una cifra casi 5 veces mayor a los 1.6 millones de dólares que propone el ex director de Pemex y sus abogados defensores.

El abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, dijo que hasta el momento ni Pemex ni la FGR han aceptado los acuerdos reparatorios en ambos asuntos.

«No nos han respondido, pero hay plena disposición para que se repare el daño al Estado Mexicano, esto es en el Caso Agronitrogenados.

«En el Caso Odebrecht vamos a solicitar que, una vez que (Lozoya) haya denunciado los hechos que son de dominio público, se garantice el pago de la reparación del daño, entonces se suspenda la acción penal y obtenga su libertad, sujeta, condicionada a que ratifique la denuncia (por sobornos en la reforma energética)», dijo Ontiveros ayer en el Reclusorio Norte, en una nueva audiencia con el ex funcionario de Pemex.

Su abogado precisó que en el Caso Agronitrogenados va a ofrecer un inmueble y dinero para tratar de reparar el daño.

«Si se llega a un acuerdo y se extingue la acción penal, y en el marco del Caso Odebrecht se garantiza con esos inmuebles la reparación del daño, Lozoya tendría que salir en libertad», planteó el abogado.

Previamente, la defensa del ex director de Pemex expuso en un comunicado que Lozoya ratificaría su denuncia ante la justicia federal, en el marco del criterio de oportunidad como testigo colaborar.