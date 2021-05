Moisés Ramírez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-El Infonavit emprendió esta semana un nuevo programa de apoyo para sus acreditados que resultaron afectados económicamente por la pandemia, el cual abarca a los que van al corriente con sus pagos, pero con menos ingresos; a morosos y a los que están sin empleo.

Esto aun y cuando al cierre del primer trimestre del año su Índice de Cartera Vencida (ICV) de ubicó en 16.74 por ciento, 4.6 veces mayor del 3.61 por ciento de la morosidad de la cartera hipotecaria del sistema bancario mexicano.

El programa fue denominado Apoyo Solidario Infonavit y, en una primera etapa, aplicará para los créditos tasados en Veces Salarios Mínimos y cuyos titulares hayan sufrido una reducción de sus ingresos de tal forma que el pago de la hipoteca que hoy realizan les represente más del 30 por ciento de su nuevo salario.

También podrán acceder aquellos derechohabientes que no tienen una relación laboral, pero que han demostrado voluntad de pago.

Los beneficios consisten en descuentos de hasta un 75 por ciento en los pagos mensuales durante seis meses, para luego ir reduciendo esta baja hasta un 25 por ciento a partir del mes 12 y hasta el 18.

Después de este plazo concede la opción a renovar por 6 meses más para seguir con descuentos del 25 por ciento.

Además, contempla la condonación de intereses moratorios y hasta quitas de capital.

En el caso de los clientes morosos, éstos podrán solicitar las facilidades siempre y cuando no tengan más de 9 meses sin pago y que además no cuenten con una reestructura activa.

Fuentes del Infonavit en Nuevo León señalaron que en junio este beneficio será extendido, a nivel nacional, para todos los créditos tasados en pesos.

En cuanto a las quitas, el programa establece que el acreditado recibirá un apoyo sobre el saldo actual de la deuda, de tal forma que las mensualidades posteriores disminuyan y se logre pagar el financiamiento en el plazo convenido.

“En el fondo lo que busca este programa es evitar que se le deteriore aún más su cartera vencida y por eso sacan estos beneficios para evitar que más acreditados incurran en impagos”, sostuvo un especialista financiero del sector vivienda que pidió omitir su nombre.

“Sin embargo, por el ‘timing’ en el que están sacando este programa parece tener tintes electorales, ¿por qué no lo emitieron a principios de año o el año pasado?”.