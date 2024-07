Natalia Vitela y Selene Velasco Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque aseguró que en México no hay alerta por Covid 19, el IMSS-Bienestar puso a disposición de las personas que no cuentan con seguridad social, más de 11 mil unidades médicas distribuidas en 23 entidades del país.

«Como informaron autoridades de la Secretaría de Salud, en el país no existe alerta por este padecimiento y los casos que se han registrado a nivel nacional se encuentran dentro de los parámetros esperados», expuso la institución en un comunicado.

«Sin embargo, es fundamental no bajar la guardia y continuar reforzando las medidas de prevención contra contagios, sobre todo en esta época vacacional», agregó.

Indicó que ante la aparición de signos y síntomas como tos, fiebre, dolor de cabeza, garganta o articulaciones, escurrimiento nasal, enrojecimiento de ojos o dificultad para respirar, IMSS-Bienestar recomienda acudir a la unidad médica más cercana.

En tanto, la Secretaría de Salud de la CDMX (Sedesa) coincidió en que los aumentos no son alarmantes.

Aunque la CDMX encabeza la estadística de contagios este año, explicó en un comunicado que, hasta la semana epidemiológica 28 del año pasado, sumaron 121 mil 534 casos de Covid 19 mientras que en el mismo lapso de 2024 fueron 2 mil 695.

«Los casos de Covid-19 en la ciudad se mantienen en mínimos históricos en el presente año, sin incrementos alarmantes para la población. Ayer lunes 15 de julio se realizaron en total 46 pruebas rápidas de detección en centros de salud de la capital, de las cuales solo 13 resultaron positivas», indicó la dependencia.