Érika Hernández y Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al registrarse como aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard dijo ayer que respetará resultados de la encuesta y su campaña será austera, sin guerra sucia contra sus contendientes.

El ex Canciller entregó una copia de su renuncia al Gobierno federal y un sobre sellado con el nombre de las dos empresas encuestadoras que propone, y firmó su hoja de registro y una carta compromiso.

Esta última se llama «Declaración de compromiso con el proceso imparcial democrático, unitario y transparente», que también será suscrita por los otros cinco aspirantes.

«Habiendo comprendido a cabalidad los términos, las reglas y las fechas del proceso de selección en el que deseo participar, me comprometo formalmente a respetar y respaldar el resultado final de tal proceso y a dar todo mi apoyo inequívoco a quién resulte coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación», leyó Ebrard.

Prometió seguir los valores de Morena, no usar el poder para beneficio o lucimiento personal, actuar en forma institucional y democrática, y evitar que simpatías y animadversiones personales pesen en sus decisiones.

«Apegarme invariablemente a la verdad y afrontarla por dura que sea y a reconocer y enmendar mis errores. A observar fielmente el principio de la austeridad republicana, abstenerme de realizar pactos con grupos de interés político. A oponerme a toda forma de distorsión de la voluntad popular como compra o coerción del voto, acarreo adulteración o manipulación indebida de papelería y resultados electorales o inversión excesiva en publicidad», leyó el ex Jefe de Gobierno.

Igualmente se comprometió a no actuar con venganza y sí con ética y compañerismo, así como evitar confrontaciones personales.

«Me abstendré de realizar o fomentar acciones o expresiones de desprestigio, descalificación o agresión hacia otros participantes en este proceso de selección, y pediré a mis allegados simpatizantes y adherentes que no incurran en denuesto, ataque o calumnia verbal en contra de otras personas que participan en el proceso», indicó.

Tal como establece la convocatoria, sus asambleas informativas serán para presentar su propuesta de cómo fortalecer la Cuarta Transformación y no para promover a su persona.

«Declaro que me abstendré de formular descalificaciones al proceso de selección en el que participaré y que no buscaré inclinar a mi favor las determinaciones y los actos de los órganos de dirección de Morena», ofreció.

En su mensaje final, el aspirante morenista prometió que no habrá guerra sucia de él ni su equipo, pues lo que busca es fortalecer al movimiento.

«Hemos acordado evitar las campañas sucias, la división, los argumentos que puedan herir o descalificar a otras personas, lo que buscamos es una contienda democrática, abierta, que deje un precedente para el futuro, que fortalezca nuestro movimiento, que cuando concluya esta contienda, tengamos el argumento ético de que fue cumplido lo que aquí se dijo y que lo defendemos, lo cumplimos», afirmó.

Entre porras y aplausos de su simpatizantes, Ebrard presumió que lleva tres primeros lugares: fue el primero en renunciar, el primero en registrarse y el primero en las encuestas.

Informó que se guardará unos días el lugar y tipo de evento con el que arrancará sus actos de proselitismo.

Sin informar de dónde saldrá el financiamiento, insistió en que su campaña será austera.