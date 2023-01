Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La defensa de Emilio Lozoya avisó al Presidente Andrés López Obrador estar lista para llegar a un acuerdo para reparar un daño de más de 10 millones de dólares y colaborar en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), a cambio de que el ex director de Pemex consiga su libertad.

«Aprovecho este momento para, de manera muy respetuosa, enviar un mensaje al señor Presidente de la República Andrés Manuel Lopez Obrador; primero, para confirmarle que coincidimos absolutamente con su política anticorrupción implementada por su Gobierno», dijo Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Pemex, al llegar al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

«Segundo, para decirle que coincidimos plenamente con que el señor Lozoya Austin debe reparar totalmente el daño, así lo ha manifestado ante el juez, ante la FGR y también ante Pemex y, finalmente, decirle que se va a continuar colaborando con la FGR en el marco de los hechos denunciados vinculados con los hechos de corrupción sucedidos en el pasado, ese es el mensaje que queremos mandarle al señor Presidente».

Lozoya y su defensa siempre han insistido públicamente en que desean pagar el daño de los delitos y conseguir la inmunidad penal, a través de un criterio de oportunidad.

Pero esta vez dirigen su postura al jefe del Ejecutivo federal, porque en abril pasado López Obrador manifestó su desacuerdo con los montos de la reparación del daño aprobados por Pemex y enseguida fueron canceladas las dos audiencias en las que iban a finiquitarse los acuerdos para que Lozoya quedara en libertad.

Ayer, el abogado volvió a manifestar su confianza en que los procesos contra Lozoya por los casos Agronitrogenados y Odebrecht no llegarán a juicio, porque está convencido de que las autoridades aceptarán el pago reparatorio y otorgarán el criterio de oportunidad al acusado.

Aunque no mencionó los montos, en el Caso Agronitrogenados la cantidad que debe pagar Lozoya es de 3.4 millones de dólares y en el Caso Odebrecht otros 7.3 millones, para un total de 10.7 millones de dólares.