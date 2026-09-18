Jorge Ricardo Nicolás Agencia Reforma

Irapuato, México: La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su Gobierno buscará cero impunidad en los feminicidios, al referirse a los casos de la estudiante española Claudia Tacoronte, asesinada en Morelos, y de Karla Margarita Pérez Jiménez, joven originaria de Guanajuato localizada sin vida en Zapopan.

La Mandataria sostuvo que la respuesta debe combinar prevención de la violencia contra las mujeres, atención a las víctimas e investigaciones que permitan detener a los responsables.

«En el caso de feminicidio, el objetivo es cero impunidad en todos los casos de delitos, pero particularmente en el feminicidio, entonces es la prevención y al mismo tiempo que no haya impunidad», afirmó.

Sheinbaum señaló que, aunque el caso de Tacoronte tiene otras características, la mayor parte de esos crímenes proviene de relaciones familiares o de pareja.

La Presidenta pidió a las mujeres que viven violencia denunciarla mediante la línea 079 y sostuvo que la violencia familiar puede formar una cadena que termina en el asesinato de una mujer.

También informó que envió una iniciativa de ley general para la atención del feminicidio, con el propósito de homologar la actuación de las Fiscalías locales y de la Fiscalía General de la República.

«El objetivo es que todas las fiscalías de todos los estados y la Fiscalía General de la República tengan el mismo esquema de atención a la violencia contra las mujeres y en particular al feminicidio», explicó.

Caso Morelos

Claudia Tacoronte, de 21 años, era estudiante española de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Al ser cuestionada sobre la detención del presunto responsable de su asesinato, Sheinbaum expresó solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros de la universidad.

«Es muy lamentable este feminicidio y triste. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo a su familia, a sus amigos, a los compañeros de la universidad», dijo.

La Mandataria señaló que el presunto agresor aparentemente había cometido otros delitos similares y reconoció que el crimen de Tacoronte no es el único caso de feminicidio que requiere atención en Morelos.

«No es el único caso. En Morelos, hay varios casos que el Gabinete de Seguridad está apoyando a la Gobernadora, a la Fiscalía estatal y a la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de las Mujeres para poder llegar a los responsables», afirmó.

Sheinbaum recordó que, cuando era Jefa de Gobierno, se presentó una denuncia contra el entonces Fiscal de Morelos por un caso que, sostuvo, se intentó ocultar como feminicidio.

Sobre Karla Margarita Pérez Jiménez, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la joven de 22 años, estudiante de Medicina y originaria de Guanajuato, fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida durante las labores de búsqueda.

El Secretario expresó solidaridad con la familia, compañeros y personas cercanas.

Añadió que, desde que se tuvo conocimiento del caso, se iniciaron las investigaciones y se mantuvo coordinación entre autoridades federales y jaliscienses para establecer los hechos.

Como resultado de esos trabajos, elementos de la Fiscalía de Jalisco, con acompañamiento del Gabinete de Seguridad, detuvieron a Eduardo Isaac «N», relacionado con el caso, reportó Harfuch.