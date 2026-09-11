CDMX. – Carín León explicó que la cancelación del cuarto de sus siete conciertos en The Sphere de Las Vegas se debió a retrasos aéreos que le impidieron llegar al recinto.

En un video publicado en Instagram, el cantante mexicano se disculpó con sus seguidores y rechazó que la suspensión obedeciera a falta de compromiso. Señaló que las autoridades y los pilotos no permitieron el vuelo, y lamentó el tiempo y esfuerzo invertidos por los asistentes.

Detalló que debía volar desde Sonora entre las 14:00 y 15:00 horas, pero el primer avión presentó una falla en los frenos. Una segunda aeronave llegó horas después, aunque también registró un desperfecto, ahora en la dirección. Aseguró que cuentan con bitácoras y testimonios para acreditar lo ocurrido.

El concierto fue reprogramado para el 15 de septiembre de 2027. Quienes no puedan asistir podrán solicitar el reembolso durante 30 días en el punto de compra. En redes sociales, usuarios criticaron al intérprete por falta de previsión.