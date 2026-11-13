Luis Antonio López Pérez Agencia Reforma

MONTERREY, NL: La celebración de los 35 años como solista de Benny Ibarra amerita un concierto más íntimo, con el que busca hacer un ritual musical que sane, libre o «exorcise» a sus fans.

«Hemos creado un espectáculo muy dinámico y entretenido, pero sobre todo con mucha emotividad. Lo que quiero es que la gente salga conectada consigo misma. Que vayan, se exorcisen y regresen a sus casas más ligeritos», explicó Benny.

Alejado de la controversia generada por la serie que lanzó la plataforma ViX de Timbiriche, el cantante y productor de 56 años habló del concierto que ofrecerá en el Showcenter Complex, donde se presentará mañana por su gira Nacer Una Vez Más, nombre de su más reciente producción musical.

«Ahí les voy con la mejor versión que puedo yo ofrecer de mí como artista, productor o cantante», advirtió.

«Es un proyecto que tiene un añito madurando con el cual no habíamos llegado a Monterrey sino hasta ahora».

Anticipó que el show será un recorrido intenso por su trayectoria musical.

«Algunos temas que han sido muy famosos, otras que son joyitas para los muy conocedores de mi repertorio, pero que la verdad le agregan al espectáculo una mística y sobre todo subrayan que mi apuesta siempre ha sido pura y artística», agregó.

Con o sin Timbiriche, aseguró, siempre se ha generado una buena conexión con los regios.

Hace 45 años saltó a la fama siendo un niño con el debut de la banda en 1982, pero después de un tiempo decidió presentar su música de manera independiente.

«Con mi familia regiomontana siempre hemos tenido esa conexión desde hace 45 años. Hay cosas que ni se pueden explicar y simplemente existen, creo que me entienden y los entiendo, y creo que la música ha sido como un puente claro para que Benny, como artista, siempre tenga una conexión con Monterrey», indicó.

La película Inspiración, recordó, fue filmada en la Sultana del Norte en 2001, y señaló que es casi un himno de amor regio, donde tres piezas de su soundtrack son suyas, incluida la canción principal: «Inspiración».