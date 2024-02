Jorge Ricardo Agencia Reforma

VILLAHERMOSA, Tabasco.- A sus propuestas de reformas constitucionales que presentará el 5 de febrero, ahora el Presidente Andrés Manuel López Obrador agregó otra: un sueldo base para maestros, policías, marinos, soldados, médicos y enfermeros.

«Vamos a agregar en la Constitución un salario mínimo para maestras, como maestros, policías, soldados, marinos, médicos, enfermeras para que, nada de que se les va a pagar lo que sobre. No, es un derecho constitucional», afirmó, a cuatro meses de la elección presidencial.

«Todo eso, todo eso lo vamos a presentar este lunes en la Cámara de Diputados para reformar la Constitución, porque me quiero ir más tranquilo, más contento cuando yo termine y decir: misión cumplida».

En su discurso al inaugurar el malecón de Villahermosa, López Obrador recordó que va a revertir la reforma de pensiones para que los trabajadores se retiren con el 100 por ciento de su salario, una medida que incluirá en su paquete de reformas, pese a que no tiene en el Congreso el número de votos para una reforma constitucional.

En el paquete de reformas se encuentran cambios al Poder Judicial, la electoral, la desaparición de autónomos, la eléctrica, a la Guardia Nacional, al salario mínimo y trenes de pasajeros, entre otras.

López Obrador y el Gobernador de Tabasco, el morenista Carlos Merino, quien se llevó una rechifla general, inauguraron el malecón en el municipio de Centro, cuyas obras iniciaron desde 2019 y que estaban previstas terminar en 2022.