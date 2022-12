Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró el domingo que México otorgó asilo a la esposa e hijos de su predecesor, el destituido Pedro Castillo, aunque no detalló si ellos ya habrían dejado el país.

«Hace unos días me comunicó la Canciller (peruana, Ana Cecilia Gervasi) que el Estado mexicano ya había dado el asilo político (a la familia del ex Presidente) y yo lo que le dije a la Canciller es que proceda conforme a ley», dijo la Gobernante al programa de TV Panorama.

La familia de Castillo está conformada por su esposa, dos hijos y la hermana menor de su esposa, criada también como hija.

Lilia Paredes, esposa de Castillo, es investigada en la Fiscalía de Perú como posible coordinadora de una presunta organización criminal que supuestamente lideraba su esposo.

La Presidenta Boluarte aclaró que esa investigación no impediría el otorgamiento de asilo.

En Perú estallaron violentas manifestaciones luego de que Castillo, un maestro rural de izquierda y de origen humilde, fuera destituido de la presidencia por el parlamento.

En el marco de un estado de emergencia, la represión militar a las manifestaciones ha dejado 20 muertos, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

El 7 de diciembre, antes de ser sometido a un nuevo juicio político, Castillo intentó cerrar el Parlamento y gobernar por decreto, con el argumento de tener obstrucción legislativa para gobernar, tras lo cual fue detenido.

La justicia decidió colocarlo en prisión preventiva hasta junio de 2024.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí se hizo una solicitud de asilo, pero el ex Mandatario Pedro Castillo debe de estar de acuerdo.

«Tenemos las puertas abiertas de México para el Presidente de Perú, para su familia, para todos los que se sientan acosados, perseguidos, en Perú, porque esa es nuestra tradición en política exterior», aseveró en conferencia.