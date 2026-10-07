En México, por cada 100 mujeres en edad de trabajar, solo 46 participan activamente en la economía; entre los hombres, la cifra es de 75, una brecha de 29 puntos porcentuales que, aunque se ha reducido en dos décadas, sigue siendo enorme. Y no se trata solo de participar, ya que, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer percibe en promedio 86. Además, 73 por ciento del trabajo no remunerado del país —el que sostiene hogares enteros y nadie paga— lo realizan mujeres.

Quiero ser clara en algo: lo que sigue no es una percepción subjetiva ni una lectura influida por el hecho de ser mujer. Son datos duros, estadísticos y objetivos, publicados por instituciones oficiales como el INEGI y la Secretaría de Economía. Una parte importante de la brecha laboral tiene un nombre poco discutido: la segregación ocupacional. Hay oficios que, sin ninguna razón técnica que lo justifique, se siguen viendo como “cosas de hombres”. Según Data México, de la Secretaría de Economía, en el primer trimestre de 2026 los hombres representaron 99.5 por ciento de la población ocupada en la categoría de Mecánicos en Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Motor; las mujeres, apenas 0.5 por ciento. No es un margen de error, es prácticamente una profesión cerrada. Y esto no es un detalle menor, porque estos oficios suelen pagar mejor que muchos de los trabajos tradicionalmente “femeninos”; un mecánico automotriz certificado puede ganar considerablemente más que una trabajadora doméstica o una auxiliar administrativa, con jornadas comparables.

La buena noticia es que esto está cambiando, aunque despacio. Cada vez hay más mujeres mecánicas, electricistas, plomeras y trabajadoras de la construcción demostrando algo que debería ser obvio: estos oficios no dependen de la fuerza física, sino de la técnica, la precisión y la disciplina. Hay un caso que me gusta citar: en la Ciudad de México, una mecánica automotriz ya ha capacitado a más de cien mujeres —entre ellas, amas de casa y estudiantes— en su propia academia, rompiendo la barrera más difícil: la desconfianza inicial del cliente que no cree que una mujer sepa reparar su auto.

Ahí es donde quiero detenerme, porque no basta con reconocer que la brecha existe; hay que hablar de quién está trabajando para cerrarla. A la par del esfuerzo institucional, existen organizaciones de la sociedad civil dedicadas específicamente a formar mujeres en estos oficios, ofreciendo la capacitación técnica que muchas veces el sistema educativo tradicional no ofrece y generando los primeros espacios donde una mujer puede probarse a sí misma —y probarle al mercado— que es tan capaz como cualquier hombre en un taller o una obra. Ese acompañamiento, sostenido en el tiempo, es tan importante como la política pública misma: sin él, la estadística difícilmente se mueve.

La igualdad no se trata de que todas las mujeres deban aprender mecánica o electricidad. Se trata de que ninguna deje de intentarlo solo porque nadie le mostró que era una opción. Cuando una mujer entra a un oficio que “no era para ella” y demuestra que sí puede, no solo mejora su propio ingreso, sino que abre la puerta para que la siguiente ya no tenga que pelear tanto por ese mismo espacio.

Ser ciudadanas y ciudadanos a la máxima potencia también significa eso: reconocer, con datos y no con meras opiniones, dónde están las oportunidades reales y no dejar que un estereotipo decida, por nosotros, qué tan lejos podemos llegar.