Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum publicó el jueves la reforma a la Ley de Inversión Extranjera, la cual entra en vigor este 20 de noviembre e incorpora a las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) a las decisiones sobre proyectos de capital extranjero en México.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), modifica la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) e incorpora también a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

«La Comisión se integra por las personas titulares de las Secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores; de la Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad y Protección Ciudadana; de Hacienda y Crédito Público; de Bienestar; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; de Economía; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; de Trabajo y Previsión Social, así como de Turismo y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones», indica el artículo 23 de la Ley.

«En las sesiones que se vayan a tratar asuntos en materia de seguridad nacional, serán invitadas permanentes las personas titulares de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Inteligencia, del Servicio de Administración Tributaria y de la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes tendrán voz, pero no voto», añade.

La reforma establece que los inversionistas extranjeros deberán obtener autorización de la CNIE cuando pretendan adquirir más del 49 por ciento del capital social de determinadas empresas mexicanas cuyos activos superen el monto que fije la Comisión.

Así, a partir de este viernes, la CNIE tendrá hasta 180 días naturales para determinar dicho monto mínimo de activos que activará el nuevo mecanismo de revisión.

La medida alcanza a compañías vinculadas con infraestructura estratégica, energía, transporte, comunicaciones, minería, salud, defensa, inteligencia artificial (IA), semiconductores y ciberseguridad, entre otras actividades. También incluye empresas relacionadas con el suministro de materias primas, energía, seguridad alimentaria y manejo de información sensible o datos personales.

«Por razones de seguridad nacional, se requiere resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera participe, directa o indirectamente, en un porcentaje mayor al 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana, en la que el valor total de sus activos, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que determine la Comisión mediante resolución general», consigna la reforma.

«Los asuntos que se encuentren en trámite antes de la entrada en vigor del presente decreto se atenderán conforme a las disposiciones que se encontraban vigentes al momento de su presentación», aclara.

Así, la Comisión podrá evaluar los proyectos, autorizar las operaciones, imponer condiciones para mitigar riesgos, aplicar multas o impedir adquisiciones por motivos de seguridad nacional, mientras que para los inversionistas los cambios obligan a revisar la actividad de las empresas y el porcentaje de participación que pretenden adquirir antes de concretar compraventas, fusiones o reestructuras corporativas.

«La Comisión deberá resolver las solicitudes sometidas a su consideración dentro de un plazo que no excederá de 45 días hábiles contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva, en los términos establecidos en el Reglamento de la presente Ley», estipula el decreto.

«En caso de que la Comisión no resuelva en el plazo señalado, la solicitud se considerará aprobada en los términos presentados».