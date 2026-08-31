Staff Agencia Reforma

La estrella pop Billie Eilish ofició la boda de su hermano y colaborador musical, Finneas O’Connell, con la actriz y youtuber Claudia Sulewski.

La ceremonia nupcial, limitada a un exclusivo grupo de amigos y familiares, tuvo lugar el sábado en un jardín de Santa Bárbara, California.

Según Vogue, Sulewski, conocida por la cinta I Love my Dad, llevó un vestido de Oscar de la Renta, con corpiño de talle bajo, falda plisada y el detalle de un pañuelo al cuello que se fundía con la cola.

De acuerdo con TMZ, celebridades como Jason Sudeikis, Kristen Bell y Justin y Hailey Bieber estuvieron presentes.

Eilish llevó a su novio, el actor Natt Wolff, con quien sale desde 2025.

Sulewski, de 30 años, y O’Connell, de 29, se conocieron en 2018 y, según el ganador de 11 Grammys, el encuentro provocó la escritura de la canción «Claudia», que habla del amor a primera vista.

Se hicieron pareja poco después y en 2019 ya habían comprado juntos una casa.

El compromiso oficial llegó en 2025.