Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública, intentó vender en 2008 el sistema israelí de espionaje gubernamental Pegasus al Gobierno de Coahuila, entonces encabezado por Humberto Moreira, aseguró ayer Héctor Villarreal Hernández, ex tesorero estatal.

Ante el jurado de la Corte del Distrito Este de Nueva York, el ex funcionario aseguró que la relación entre Moreira y García Luna era estrecha y detalló que la oferta del software de espionaje ocurrió la ocasión en que el ex mando policiaco les ofreció un recorrido en un centro de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México.

En esa ocasión, el ex Secretario les mostró cómo funcionaba el software espía sin embargo, dijo el testigo, la compra no se concretó porque las autoridades estatales tenían miedo de ser espiadas por sus pares federales.

«Pensamos que si conseguíamos ese software, era una empresa que lo administraba en México. Podría haber gente interviniendo y escuchando todo», dijo Villarreal.

Pegasus permite acceder remotamente a un teléfono celular y obtener la información personal. Existen reportes de que Pegasus ha sido usado para espiar a periodistas y figuras políticas en México, sin embargo, esto no se ha mencionado durante el juicio.

El testigo en el juicio que se le sigue a García Luna en Estados Unidos por presunto tráfico de cocaína, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones, dijo que fue en esa ocasión cuando conoció al encargado de Seguridad Pública de la Administración de Felipe Calderón.

Villarreal, quien se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, detalló la manera en que durante el mandato de Moreira, entre 2005 y 2011, se desviaron recursos públicos para financiar campañas políticas y la compra de bienes inmuebles para sobornar a medios de comunicación que realizaban una cobertura negativa al entonces Gobernador y para campañas políticas.

Villarreal, quien era investigado por las autoridades estadounidense debido a sus operaciones financieras en ese país, se entregó en 2014 y, tras un acuerdo con los fiscales para entregar 9 millones de dólares en cuentas bancarias y propiedades, quedó en libertad.

Comparece Wayne

El ex Embajador de Estados Unidos en México de 2011 a 2015, Anthony Wayne, compareció también ante el jurado.

El diplomático dijo que conoció a García Luna y en una ocasión fue a comer a su casa, una propiedad sin ostentaciones, aunque sí con un acuario grande de agua salada.

Wayne dijo que visitó las instalaciones de la Policía Federal, las cuales le parecieron impresionantes, y que con García Luna habló de las pretensiones del mexicano de convertir a esa corporación en una especie de FBI.