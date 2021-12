Ante el alza en el índice de empleos, el dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana en Aguascalientes, Jesús Enrique Ramírez Pérez, celebró que después de dos años consecutivos de presentar variaciones negativas en las cifras de empleo, este 2021, el Gobierno del Estado de Aguascalientes confirmó que hubo un crecimiento anual del 4.5%, superior al promedio nacional, con 18 mil 363 nuevos empleos.

En conferencia de prensa, el líder cromista llamó a no bajar el ritmo, dado que con estos números suman 339 mil 787 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad. “Las cifras dan una lectura que el empleo va al alza en el estado, sin embargo, no se debe aflojar el ritmo y hay que continuar impulsando las políticas públicas adecuadas para incrementar en mayor medida estos índices, además, habrá que hacer énfasis en los salarios y prestaciones, que garanticen una vida digna para las familias de los trabajadores”.

Recordó que la CROM en el estado se ha destacado por ser una central de trabajadores que busca una paz laboral a partir de una relación tripartita de Gobierno-Empresa-Sindicato, por lo que ha mantenido constantes reuniones con el sector empresarial y gubernamental, de tal forma que los trabajadores estén respaldados por una paz laboral que garantice mayor productividad y un legítimo rescate al tejido social a partir de la dignificación de las fuentes laborales.

Afirmó que de acuerdo con información del IMSS, en los últimos 12 meses, el país registró un aumento de 864 mil 754 puestos, equivalentes a una tasa anual de 4.3% y los sectores económicos con el mayor crecimiento anual en puestos de trabajo son el de transportes, que son un gremio fuerte dentro de la CROM y las Comunicaciones con un 10.4%.

Finalmente, Ramírez Pérez enfatizó que su organización ha emprendido un frente en contra del outsourcing nocivo de empleos no especializados dentro de una empresa, que ha sido una práctica que lastima la calidad de vida de las personas y enfatizó en que hay mecanismos para la contratación que son de mayor utilidad y generan un mayor beneficio para la empresa y la sociedad.

