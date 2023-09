Alejandro León y Viridiana Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El feminicidio de Montserrat Juárez suma diversas omisiones, entre las que se encuentra el ocultamiento del crimen por parte de la Fiscalía General Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Tras la muerte de la joven de 25 años, un elemento del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) certificó que no había violencia en el cuerpo. Los agentes del Ministerio Público -sin ningún tipo de prueba científica- dieron por válida esta apreciación y permitieron a los familiares hacerse cargo de los trámites funerarios.

Ayer, la Fiscalía informó que el área de Asuntos Internos inició una indagatoria por posibles irregularidades ocurridas en torno al caso, el cual no se indagó desde un inicio como feminicidio.

«La Unidad de Asuntos Internos ha realizado para este fin, diversas diligencias en el conjunto habitacional y la agencia funeraria, lo que incluye el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia tanto privadas como públicas, entre ellas, las grabaciones al interior de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo», dijo Ulises Lara, vocero de la FGJ.

Incluso, la necropsia reveló que Juárez murió por traumatismo múltiple y no por causas naturales como habrían deducido en un inicio las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía.

El novio de Montserrat, Sean Alejandro Valdés y su padre César Bernardo Valdés, detenidos el domingo pasado, habrían intentado hacer pasar el crimen como muerte natural por trastornos alimenticios.

Incluso, fueron auxiliados por un agente de policía para bajar el cadáver por las escaleras de la Unidad Habitacional Lago de Chalco en la Colonia Anáhuac. El momento quedó grabado en video y se viralizó.

POR FACEBOOK

Montserrat y Sean se conocieron en Facebook. Posteriormente, iniciaron una relación en la que ella terminó siendo controlada, al grado de que no le permitía tener teléfono ni hablar con nadie.

Sandra recuerda que su prima aceptó irse a vivir con él hace año y medio al departamento donde murió.

Pero los días los pasaba aislada, no acostumbraba a salir y si lo hacía, tenía que ir en compañía de algún familiar de su pareja.

Si quería comunicarse con sus papás o su prima, su pareja escribía los mensajes vía WhatsApp.

«Desde que ella se fue con él, le quitó teléfonos, todo, de hecho yo estaba enterada de que en sus redes sociales él mismo le manipulaba su teléfono y él contestaba», declaró Sandra a REFORMA.

FICHA DE BÚSQUEDA

Debido a la incomunicación que tenían con Montserrat, su familia pidió al Ministerio Público del Estado de México activar una ficha de búsqueda.

Su desaparición fue reportada desde el 4 de julio de 2022, pero en mayo pasado la propia joven acudió a la Fiscalía de Justicia mexiquense, con sede en Naucalpan, para solicitar que fuera desactivada su localización.

Los deudos intuyen que también lo hizo bajo amenaza, además de que cuestionaron que en esa ocasión Montserrat se presentó ante el Ministerio Público con huellas de violencia, pero las autoridades no indagaron.

«Era súper alegre, era de carácter muy tranquilo, era muy tranquila, ella tenía muchas cosas por vivir, había terminado la preparatoria», detalló Sandra.