Ocultó Dolly Parton su cáncer para mantener actitud positiva

Staff Agencia Reforma

CDMX.- Dolly Parton mantuvo en privado su lucha contra el cáncer hasta el final porque deseaba transmitir una actitud positiva, reveló su primo Richie Owens. Su familia desconocía la gravedad de su estado, pese a que la cantante había mencionado problemas de salud. Parton fue enterrada el 28 de agosto junto a su esposo, Carl Dean, en una ceremonia íntima y discreta, celebrada pocos días después de su muerte y con la asistencia de familiares. Según Owens, la artista tampoco quería flores: prefería que sus seguidores destinaran ese dinero a causas benéficas, especialmente a su programa de alfabetización infantil Imagination Library.