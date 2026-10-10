Una mujer identificada como Sandra “N” fue vinculada a proceso por el delito de robo calificado, luego de que presuntamente intentó llevarse al menos 10 productos de un supermercado sin pagar por ellos.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de octubre en un establecimiento ubicado en el Centro Comercial Villa Asunción, sobre la avenida José María Chávez, en el fraccionamiento Mesoneros, al sur de la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría tomado diversos artículos de los anaqueles y los escondió entre su ropa. Posteriormente, caminó hacia la salida y cruzó la línea de cajas sin cubrir el costo de la mercancía.

Sin embargo, personal de seguridad del supermercado detectó la maniobra y solicitó la intervención de policías preventivos, quienes detuvieron a la sospechosa y la pusieron a disposición del Ministerio Público.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado, un juez de Control declaró legal la detención y resolvió vincular a proceso a Sandra “N”.

La mujer deberá presentarse periódicamente ante la autoridad, no podrá salir del territorio que determine el juez sin autorización y tendrá restricciones para acudir a determinadas reuniones o lugares.

Además, se fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.