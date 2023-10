Raúl Olmos/Especial MCCI Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Leonardo Cornejo Serrano, quien en el sexenio de Enrique Peña facilitó a Odebrecht las obras negociadas con sobornos en México, ha firmado ya con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador 99 de cada 100 contratos otorgados en la refinería de Dos Bocas, pero con opacidad.

En el 99 por ciento de los 201 contratos que Pemex hizo públicos, se censuraron los montos pagados a los contratistas y todos están firmados por Cornejo como subdirector de Proyectos en la división de Pemex Transformación Industrial.

En Dos Bocas, una de las obras insignia del Gobierno federal, se han invertido hasta ahora 16 mil millones de dólares.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revisó 201 contratos asignados a proveedores de equipos, insumos y constructoras de la refinería, de los 197 fueron suscritos por Cornejo, pero en prácticamente todos se usó tinta negra para tachar las cantidades, por lo que no es posible conocer cuál es el gasto real ejercido en la construcción de la obra.

Pemex transparentó la información de sólo tres contratos, el mayor de los cuales corresponde a la empresa Thermax Babcock & Wilcox Energy Solutions Private Limited, de la India, por 34 millones 360 mil dólares por la adquisición de calderas y 75 mil dólares por servicios de supervisión.

También hizo público el pago por 12 millones 548 mil dólares a Siemens Gas and Power por la compra de compresores y 847 mil dólares por asistencia técnica, pruebas de desempeño y entrenamiento.

Worley Nederland B.V., establecida en los Países Bajos, recibió 3 millones 93 mil dólares para la actualización del paquete de diseño de proceso y asistencia técnica.

Los montos de los tres contratos que Pemex no censuró representan un porcentaje de apenas el 0.3 por ciento frente a la inversión total de la refinería.

La proyección inicial era que Dos Bocas tuviera una inversión de 8 mil millones de dólares, pero de acuerdo con reportes de Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el costo se elevó al doble, a los 16 mil millones de dólares.

Entre los contratos que firmó Cornejo Serrano en Dos Bocas, y que fueron censurados, están cuatro asignados a Baker Hughes, la multinacional de servicios petroleros que estuvo involucrada en el escándalo conocido como «La Casa Gris» con el hijo mayor del Presidente de México.