Iván Sosa

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-Las alcaldías incurren en irregularidades en los contratación de obras, servicios y materiales, pero sobresalen los casos de Cuajimalpa y Xochimilco, señaló la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).

En Cuajimalpa y Xochimilco, la falta de expedientes de las contrataciones impidió la realización de las auditorías, señaló al revisar la Cuenta Pública 2025.

«La primera Alcaldía no proporcionó 300 expedientes, incluidos 9 de folios mayores de la muestra; la segunda no puso a disposición 157 expedientes, de los cuales 28 correspondían a la muestra», precisó.

Cuajimalpa y Xochimilco atribuyeron la falta de expedientes a daños por lluvias, citó la ASCM al reportar «Situaciones de especial relevancia».

«En Xochimilco, la Jefatura de Nóminas, Pagos y Presupuesto aportó una constancia del 13 de julio de 2026 con referencias a cajas y documentos afectados por las lluvias de los días 11 y 12 de ese mes», apuntó.

Cuajimalpa reportó afectaciones por las lluvias del 2 de junio.

«En ambos casos quedó pendiente determinar si la falta de expedientes produjo afectación económica o impidió comprobar la legalidad y procedencia del gasto. La limitación de las pruebas está reportada; el daño económico no quedó determinado», cuestionó la ASCM.

Cuajimalpa aportó 25 archivos contractuales descargados de transparencia, que identificó como sustitutos de instrumentos afectados por el evento pluvial.

«Carecían de firmas, sellos, validaciones o certificaciones suficientes para comprobar su autenticidad y correspondencia con los originales», reprobó la ASCM.

En todas las demarcaciones señaló: «Expedientes de contratación incompletos: documentación legal y administrativa recabada o integrada de forma parcial, careciendo de mecanismos efectivos de control interno para su archivo, custodia y comprobación».

LAS ALCALDÍAS EVITAN LAS LICITACIONES

«Las adjudicaciones directas por excepción exigen justificación documental, autorización formal e informe a los Comités de Adquisiciones».

El problema común es la insuficiencia o inconsistencia del respaldo documental disponible.

«En componentes específicos de Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac, los equipos auditores atribuyeron deficiencias a la falta de un procedimiento interno sobre documentación mínima», apuntó la ASCM en el informe recién presentado al Congreso de la Ciudad.