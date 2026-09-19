Ocultaba cuchillo de 17 centímetros entre sus ropas

Un joven de 18 años terminó detenido y a disposición del Ministerio Público luego de que policías municipales le encontraran un cuchillo fajado a la cintura durante un recorrido de vigilancia en el fraccionamiento Periodistas.

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal circulaban por la calle Voceadores cuando, al llegar al cruce con Editores, observaron a un hombre en la vía pública.

De acuerdo con la información oficial, al notar la presencia policial el joven dio media vuelta, aceleró el paso y trató de ocultarse entre los vehículos estacionados en la zona.

Los uniformados le dieron alcance y solicitaron realizarle una inspección preventiva, a la cual accedió. Durante la revisión encontraron a la altura de su cintura un cuchillo con hoja metálica de aproximadamente 17 centímetros de longitud y mango de plástico negro.

El joven fue identificado como Francisco “N”, de 18 años, quien fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma prohibida.

Finalmente, Francisco “N” y el cuchillo asegurado fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y puestos a disposición del agente del Ministerio Público en turno, quien determinará su situación jurídica.