Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un derrame de crudo que equivale al menos a dos terceras partes del territorio de la Ciudad de México se detectó el 4 de julio en la Sonda de Campeche y, a pesar de que sigue creciendo, no ha sido reportado por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Conforme un análisis realizado por el geógrafo Guillermo Tamburini, y el cual es respaldado por organizaciones ambientalistas y científicas, el derrame se ubica muy cerca de donde se presentó el incendio de la plataforma de gas Nohoch-A el pasado 7 de julio.

Con base en imágenes satelitales, Tamburibi dijo que para el 12 de julio la mancha del crudo derramado abarcaba una superficie aproximada de 400 kilómetros cuadrados y que para ayer 17 de julio ya había crecido a mil kilómetros cuadrados, el equivalente a dos terceras partes de la CDMX.

El geógrafo con experiencia en temas petroleros reconoció que no se trata de un cálculo preciso y que el derrame podría ser mayor a lo estimado.

«Podría ser considerablemente mayor. Es difícil estimar este dato en un análisis veloz y sólo con teledetección», agregó.

Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, criticó que Pemex no dé información.

«La completa opacidad con la que se ha manejado este derrame resulta preocupante frente a la posibilidad de que sea una muestra de otros incidentes similares.

«Al día de hoy no sabemos qué ocurrió y lo que causó esa explosión, y eso pasa con muchos derrames en la zona de los que nos enteramos sólo a través de imágenes satelitales», explicó Ramírez.

En esta Administración y aunque los datos disponibles no están actualizados, los derrames aumentaron al pasar de 550 en 2018, a unos 850 en 2021.

En el nuevo análisis participaron Alianza Mexicana contra el Fracking, CartoCrítica, Centro de Investigación y Capacitación Rural, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Greenpeace México, Iniciativa Climática de México, Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano, entre otras.

A Pemex se le consultó sobre el problema pero al cierre de la edición no había respondido.