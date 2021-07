Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace dos años, la Cámara de Diputados dejó de transparentar las decisiones administrativas que se toman en el seno del Comité de Administración, el cual controla Morena.

En esa instancia se toman todas las decisiones sobre recursos humanos, contrataciones, montos de subvenciones a los grupos parlamentarios, apoyos a los diputados, autorizaciones de gastos extras o montos máximos para gastar en diversos servicios y obras.

También se revisa y aprueba el Presupuesto Anual que se propondrá a la Junta de Coordinación Política y el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras, así como ajustes en tabuladores y acuerdos con el sindicato de la Cámara.

Ocultar las actas del comité significa un retroceso de 16 años en materia de transparencia y rendición de cuentas de las finanzas de la Cámara de Diputados.

La difusión de las minutas de las reuniones del Comité se estableció luego de que se aprobaron las reformas de transparencia en el sexenio de Vicente Fox.

Los acuerdos del Comité se dejaron de publicar luego de que se dio a conocer que los diputados gozarían de un aumento en el monto de apoyo de gasolina y para la compra de boletos de avión, además de que seguiría la política de cubrir el Impuesto sobre la Renta en el aguinaldo de 40 días de los legisladores.

La falta de difusión de los acuerdos del Comité de Administración contrasta con las minutas de las reuniones de la Mesa Directiva de la Cámara y de la Junta de Coordinación Política, las cuales, si bien tienen un retraso en su publicación, no han dejado de publicarse en este año.

Ignacio Mier inició la 64 Legislatura como presidente del Comité de Administración y a pesar de que asumió la coordinación del grupo parlamentario de Morena el 29 de octubre del 2020, en lugar de Mario Delgado, no dejó aquel cargo.

Nunca había sucedido que un coordinador parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política fuera también presidente del Comité de Administración.

Con ello, todas las decisiones administrativas han estado a cargo de Mier, con un presupuesto de 8 mil 147 millones de pesos aprobados para 2021 y 6 mil 974 millones de pesos en 2020.

No hay gasto importante que no sea avalado primero por el Comité y luego sea ejecutado por las áreas administrativas, también controladas por Morena.