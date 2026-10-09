Del 9 al 23 de octubre se llevará a cabo el XXII Festival de las Aves de Aguascalientes 2026, con actividades culturales, educativas y de observación de aves dirigidas a la población, informó María Guadalupe Castorena Esparza, presidenta de Movimiento Ambiental de Aguascalientes.

Detalló que el Festival de las Aves es una tradición en el estado que fue organizada por primera vez en 2015 por Movimiento Ambiental de Aguascalientes y el Grupo de Observadores de Aves de Aguascalientes, agrupaciones que se han mantenido al frente de esta actividad y a las que con el paso de los años se han incorporado otros colectivos y personas interesadas en la conservación y conocimiento de las aves.

Dentro del programa de este año se contempla una serie de exposiciones de fotografía, pintura, poesía y artes plásticas, actividades que permitirán abordar el tema de las aves desde diferentes expresiones. Castorena Esparza informó que el 10 de octubre se realizarán salidas a diferentes sitios de Aguascalientes para observar y registrar especies. Señaló que octubre representa también una etapa relevante para la observación de aves debido al inicio del periodo de otoño y a la llegada de diversas especies migratorias que utilizan Aguascalientes como zona de paso o estancia.

Entre las especies que pueden observarse en esta temporada mencionó diferentes especies de patos, playeritos, monjitas americanas y avocetas americanas, principalmente en zonas donde existen cuerpos de agua. Apuntó que en Aguascalientes se tienen registradas más de 300 especies de aves, aunque el número puede incrementarse conforme se realizan nuevos registros por parte de observadores y fotógrafos. El festival acerca estas actividades a la ciudadanía, de manera que más personas conozcan la diversidad de aves que existe en Aguascalientes y los diferentes ecosistemas en los que pueden encontrarse.