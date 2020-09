Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para finales de octubre todos los funcionarios que aspiren a una candidatura en las próximas elecciones deben dejar su puesto.

“Yo puedo informar que todos los que tienen aspiraciones para participar como candidatos en las elecciones del año próximo tienen que abandonar el Gobierno lo más pronto posible, ya tienen que empezar a cambiar de trabajo. Voy a decidirlo ya, pero muy pronto se tienen que ir los que aspiran a ocupar un cargo, porque no se puede mezclar lo partidista con el Gobierno.

“Entonces, aprovecho para ya decirles de una vez, a más tardar a finales de octubre. Ya dije, todo el que aspire, a finales de octubre”, sentenció López Obrador en conferencia en Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre presuntos actos anticipados de campaña de Pablo Amílcar Sandoval, hermano de Irma Sandoval -Secretaria de la Función Pública- y quien aspira a la Gubernatura de Guerrero, el Mandatario federal dijo que este tipo de actos deben ser denunciados.

“Así como tú estas haciendo la denuncia, que es legítima, así todas las denuncias que lleguen se van a dar a conocer, siempre y cuando también no haya politiquería de que para afectar a uno de los aspirantes se le invente algo y vengan aquí a decirles de que no son honestos”, mencionó.

Asimismo, López Obrador dejó en claro que no quiere que el Gobierno sea usado para promover la candidaturas como se hacía en anteriores sexenios.

“Si aspiran, tienen que dejar el cargo. No queremos que sea lo mismo de antes, se acabó el fraude electoral. No queremos que se utilice el Gobierno para favorecer a partidos, a candidatos, tiene que haber elecciones limpias y libres y nada de manipulación. Ya es otra etapa.

“Lo que no quiero es que a la sombra del Gobierno se promuevan candidaturas como era antes. Sufrimos mucho nosotros con eso, me acuerdo que hasta el doctor Narro se fue de delegado a Ecatepec en la elección pasada, ex rector de la UNAM, secretario de salud y delegado del PRI en Ecatepec, terminó de matraquero.

“¡Eso no! Na, na, nada de que se va a utilizar al Gobierno, al presupuesto. ¡No! Y es por lo que me estás diciendo (lo de Pablo Amílcar). Por eso, porque tiene todo el derecho de participar, pero que no se utilicen los programas, que no se utilice al Gobierno, el Gobierno es de todos”, agregó.