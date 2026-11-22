La incidencia delictiva registró un incremento del 3.1% en Aguascalientes durante los primeros diez meses de 2026, al contabilizarse 34 mil 310 presuntos delitos del fuero común, frente a los 33 mil 273 reportados en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante este año se registraron 1,037 delitos adicionales, con una tendencia ascendente que comenzó en abril y se acentuó durante septiembre y octubre.

En promedio, Aguascalientes registró 113 presuntos delitos diarios entre enero y octubre de 2026. La cifra supera el promedio de 109 delitos diarios registrado durante los mismos meses de 2025, lo que representa aproximadamente cuatro casos adicionales cada día.

Este comportamiento contrasta con el de los primeros tres meses de 2026, cuando las cifras se mantuvieron por debajo de los registros correspondientes al año anterior.

Octubre se convirtió en el mes con mayor incidencia del año, con 3 mil 835 presuntos delitos, frente a los 3 mil 416 contabilizados durante el mismo mes de 2025. La diferencia representa 419 registros adicionales, equivalentes a un aumento del 12.3%.

Durante octubre, el promedio diario alcanzó los 124 delitos, por encima de los 110 registrados diariamente en el mismo mes del año anterior.

Septiembre también presentó un incremento del 10.4%, al pasar de 3 mil 389 delitos en 2025 a 3 mil 742 en 2026. En conjunto, septiembre y octubre acumularon 7 mil 577 registros, 772 más que en el mismo bimestre del año anterior.

La comparación histórica permite observar que, pese al repunte reciente, la incidencia delictiva todavía se encuentra por debajo de los niveles de 2024, cuando se contabilizaron 36 mil 275 delitos entre enero y octubre. En 2025 se registró una reducción del 8.3%, mientras que en 2026 se recuperó parte de esa disminución.