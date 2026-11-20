Ocho personas terminaron detenidas por diferentes faltas administrativas durante una serie de recorridos de vigilancia realizados por policías municipales de Aguascalientes en distintos puntos del suroriente de la ciudad.

Las intervenciones estuvieron a cargo de elementos del Destacamento Morelos, quienes desplegaron patrullajes preventivos e inspecciones de personas en siete colonias y fraccionamientos de su sector.

La presencia policial se concentró en Villa Taurina, Ejido Salto de Ojocaliente, Periodistas, Fundadores, Mujeres Ilustres, Lomas del Ajedrez y Bajío de las Palmas, donde los uniformados realizaron recorridos para detectar conductas que pudieran alterar el orden público.

Durante estas acciones, los oficiales arrestaron a ocho personas por diversas infracciones administrativas. Todas fueron trasladadas al Complejo de Seguridad Pública Municipal y quedaron a disposición de la Dirección de Juzgados Cívicos, instancia encargada de determinar las sanciones correspondientes.