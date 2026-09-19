Ocho personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en un fraude relacionado con la supuesta venta de vehículos nuevos y usados en Aguascalientes, mediante operaciones que habrían dejado un lucro indebido de 65 mil 95 pesos.

Cecilia “N”, Jonathan “N”, Leonor “N”, Erick “N”, Karina “N”, Ma. del Carmen “N”, María Guadalupe “N” y Luis “N” fueron llevados ante una Jueza de Control, luego de que la Fiscalía General del Estado integrara una carpeta de investigación en su contra.

Según los datos presentados ante el juzgado, los imputados presuntamente integraban una asociación de más de tres personas que operaba desde 2025 bajo distintas denominaciones comerciales.

El esquema investigado consistía en aparentar la venta de automóviles y ofrecer facilidades mediante contratos relacionados con trámites financieros o crediticios. Las víctimas habrían entregado recursos mediante transferencias bancarias y pagos en efectivo.

Una de las negociaciones operaba en el Centro Comercial Villasunción, sobre el bulevar José María Chávez. Ahí, los ahora vinculados presuntamente realizaban tareas de gerencia, atención a clientes, elaboración de contratos y recepción de dinero.

Tras las denuncias, la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas por agentes de investigación.

La Jueza determinó vincular a proceso a los ocho imputados y estableció distintas medidas cautelares, entre ellas presentación periódica, garantías económicas y restricciones para salir de determinados ámbitos territoriales, acudir a ciertos lugares o acercarse y comunicarse con víctimas, ofendidos o testigos.

También fue establecido un plazo para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones y llamó a posibles víctimas de hechos similares a presentar su denuncia.