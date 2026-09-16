Rogelio “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un homicidio cometido en mayo de 2018 en las inmediaciones del fraccionamiento Alianza Ferrocarrilera, luego de ser localizado y detenido en Querétaro.

Los hechos se remontan al 13 de mayo de aquel año, cuando la víctima se encontraba acompañada de varias personas. De acuerdo con la investigación, Rogelio “N” presuntamente pasó a bordo de un vehículo y aceleró en dos ocasiones junto al grupo.

Minutos después se estacionó en una calle cercana. Cuando la víctima y sus acompañantes avanzaron por esa misma vía, el conductor presuntamente dio marcha en reversa y posteriormente aceleró contra la víctima, a quien impactó con el vehículo.

El golpe la proyectó y, al caer contra el piso, sufrió una lesión en la cabeza. El conductor habría escapado del sitio, mientras el herido fue llevado a recibir atención médica. Días después perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Las investigaciones continuaron hasta que agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal localizaron a Rogelio “N” en la colonia San Pedrito Peñuelas, en Querétaro. Su captura se realizó mediante la colaboración de las Fiscalías de Aguascalientes y Querétaro.

Tras ser trasladado a Aguascalientes, una Juez de Control lo vinculó a proceso por Homicidio Doloso con Ventaja y le impuso prisión preventiva oficiosa. Además, fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.