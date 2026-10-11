Obtienen oro, plata y bronce en Paralimpiada

Aguascalientes continúa destacando en la Paralimpiada Nacional Conade 2026. En atletismo, la delegación sumó este fin de semana tres medallas: un oro, una plata y un bronce, gracias al talento y esfuerzo de sus deportistas.

Nadieshda Arceo Ruiz brilló al ganar el oro en los 200 metros planos y la plata en los 100 metros, categoría T36, siendo una jornada redonda para la joven local. Por su parte, Jaquelin Heredia se llevó el bronce en los 200 metros planos, poniendo también en alto el nombre de Aguascalientes.

Con estos resultados, las y los atletas aguascalentenses continúan poniendo en alto el nombre del estado de la gente buena en el deporte adaptado nacional.