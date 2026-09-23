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CIUDAD DE MÉXICO: El ex Gobernador Ernesto Ruffo, acusado de encabezar un grupo delictivo dedicado al huachicol fiscal, obtuvo una suspensión definitiva que no cambia su permanencia en prisión.

La defensa del ex Mandatario de Baja California promovió una amparo con la intención de continuar su proceso en prisión domiciliaria.

Aunque la resolución fue favorable, el Órgano de Administración Judicial aclaró que la suspensión definitiva concedida al ex Gobernador no implica su libertad ni la suspensión del proceso penal que enfrenta.

Detalló que la medida establece que el imputado queda a disposición del Juez de amparo respecto de su libertad, en el lugar donde se encuentra interno o haya sido internado. Al mismo tiempo, que permanece a disposición de la autoridad que lleva el procedimiento penal, por lo que éste puede continuar.

El Órgano de Administración Judicial precisó que el Juez de amparo no puede otorgar a la suspensión efectos distintos a los previstos en la Ley de Amparo.

El senador morenista Javier Corral destacó que la justicia federal dio la razón a la defensa de Ernesto Ruffo.

«Independientemente de que el ex Gobernador deberá aclarar la responsabilidad de los hechos que se le imputan a la empresa Ingemar, de la que es socio, su reclusión en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, es ilegal, en términos del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

«Ruffo además de tener distintos padecimientos de salud, tiene 74 años, y guste o no, tiene derecho a enfrentar el proceso penal en su contra, en prisión preventiva domiciliaria. Es muy importante mantener el proceso penal en los cauces civilizatorios y respetar los estándares que nos hemos dado en el debido proceso, para que la justicia sea auténtica, verdadera», resaltó Corral.