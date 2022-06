Obtiene Crista 3 medallas en JNC

Después de una dura competencia en Tijuana, Baja California, la destacada gimnasta de Aguascalientes, Crista Yakaira Hernández Parada, obtuvo 3 medallas en los Juegos Nacionales de la Conade 2022, las cuales fueron dos de plata y una de oro.

Crista llegó a los Nacionales con grandes esperanzas de sumar más medallas para Aguascalientes en la competencia más importante de México, luego de haber obtenido 4 de oro y una de plata en la edición pasada del 2021.

En esta ocasión, la disciplina de gimnasia rítmica se desarrolló en Tijuana, Baja California, por lo que fue un viaje largo y complicado.

La primera medalla para Crista llegó el pasado domingo en la noche en el All Around, con la que consiguió la presea dorada al obtener una puntuación de 102.200, empatando con Valentina Moya de Campeche.

Este lunes se realizaron las competencias en cada aparato, en donde Crista tuvo algunos detalles negativos que no la llevaron a lo más alto del podio, pero ante las adversidades consiguió dos metales plateados en pelota y en clavas.

En el aparato de pelota obtuvo 27.300 de calificación y en clavas sumó 24.400; mientras que, en aro, se quedó con el cuarto lugar al sumar 23.900 y en listón también se quedó a sólo un puesto del podio al obtener 22.150 de calificación.

A pesar de que Crista no pudo repetir o superar su increíble hazaña del 2021 en donde consiguió 4 oros y una plata, esta competencia le dejó una gran enseñanza y aprendió de sus errores para futuras competencias nacionales e internacionales, además de que fueron 3 medallas importantes para Aguascalientes en una competencia tan importante como los Juegos Nacionales de Conade.

