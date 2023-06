Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Por tierra, mar y cielo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ha dado mayor poder al Ejército y la Marina en el sector transporte, una situación que, de acuerdo con especialistas, ha perjudicado el desempeño logístico del País e incluso ha entorpecido el comercio.

Actualmente, el Ejército y la Marina han asumido el control y vigilancia de los puertos y aduanas marítimas y terrestres.

En algunas aduanas no siempre está un militar a cargo, pero cuando eso sucede, los criterios no son claros, según expertos.

El argumento es el combate a la corrupción, el contrabando y el narcotráfico.

Para Ignacio Szymanski, ex presidente de #Soy Logístico Asociación, el efecto de haber dado el control de las actividades a militares y marinos es que México descendió en el Índice de Desempeño Logístico (IDL) que realiza el Banco Mundial de la posición 51 a la 66, de 139 países evaluados, entre 2018 y 2022.

«Es un indicador global que mide la capacidad de los países para transportar bienes a través de las fronteras de manera rápida y confiable, y tener esa posición nos indica la baja eficiencia en puertos, aeropuertos y cruces fronterizos, principalmente», dijo Szymanski.

Esta situación se ha agravado desde que los militares tomaron el control de los puertos, debido a su falta de conocimiento y experiencia en comercio exterior.

«Se tienen que acercar a expertos que les ayuden a eficientar las operaciones. Si un puerto que debería ser eficiente tarda el doble de tiempo para cruzar mercancías provoca que seamos menos competitivos, que nos saturemos y vayamos al colapso», expuso.

El especialista indicó que las tareas de logística y de comercio exterior son de alta especialización y corresponde realizarlas a autoridades civiles.

«La salida es que debería de ser una autoridad civil experta, asesorada y controlada por un órgano de control eficiente y que sea independiente», apuntó.

Agregó que la presencia de militares también impacta en mayor lentitud de los procesos.

Una fuente que solicitó omitir su nombre indicó que la militarización en los puertos nacionales ha provocado que se tengan retrasos en las aduanas, lo que lleva a la saturación en las operaciones de comercio exterior.

«Hace unas semanas vimos los problemas que había en los puertos de Veracruz y Ensenada, y lo que se ha vivido en Manzanillo. Es urgente que haya comunicación y coordinación entre autoridades para que todos los procedimientos sean uniformes.

«Esto ha provocado que se detengan buques, y cada buque puede costar entre 15 mil y 25 mil dólares diarios. Hemos tenido detenciones de barcos por temas aduanales de una a dos semanas y otros casos que por cuestiones de droga detuvieron los barcos dos años en el puerto de Ensenada», sostuvo.