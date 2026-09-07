Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Abelina López Rodríguez, Alcaldesa morenista con licencia de Acapulco, defendió ayer que las constantes observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades en casi 282 millones de pesos no determinan la comprobación de un desfalco en su Administración.

Grupo REFORMA informó que la ASF le ha realizado observaciones a la Edil en los últimos años por gastos no comprobados o realizados en exceso, obras inconclusas o sin operar y desvío de recursos.

Sin embargo, López Rodríguez respondió que en 2022 las observaciones de la ASF fueron ya atendidas y solventadas, mientras que en 2023 la ASF solicitó una aclaración por 3.7 millones de pesos, la cual fue atendida y ya hay pronunciamiento correspondiente de la autoridad fiscalizadora.

Y en el caso de 2024 se está a la espera de un pronunciamiento sobre las aclaraciones y justificaciones presentadas.

«Actualmente se está a la espera de su pronunciamiento, precisamente porque el procedimiento se encuentra dentro de los tiempos legales. No resulta preciso presentar como un ‘desfalco’ lo que jurídicamente continúa siendo materia de procedimientos de fiscalización, algunos de los cuales ya fueron solventados o aclarados documentalmente», argumentó.

«El Gobierno Municipal de Acapulco ha entregado la información requerida por las autoridades competentes y continuará atendiendo, con absoluta disposición institucional, cada procedimiento de fiscalización».

En junio de 2025, la Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció ante la Fiscalía estatal a la Edil por presuntamente negarse a comprobar 898 millones de pesos de recursos federales administrados en 2023.

Sin embargo, en julio pasado la Corte resolvió una controversia constitucional en la que estableció que esa fiscalización le correspondía a la ASF.

Los señalamientos se dan en medio de la contienda de Morena en la entidad, en la cual López Rodríguez funge como una de las aspirantes que busca ser la próxima candidata a la Gubernatura de la entidad.