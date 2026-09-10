Los trabajos de rehabilitación de la red central de alcantarillado y agua potable en la calle Estaño, en el fraccionamiento Fundición, entraron en su etapa final con labores de relleno, compactación, corte y perfilado de la zona intervenida, informó Julio Reyes, encargado de la supervisión de bacheo del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes.

De acuerdo con el supervisor, en este punto se sustituyó la red central de agua potable y se realizaron labores de rehabilitación y saneamiento de la infraestructura de alcantarillado. Actualmente, las cuadrillas trabajan en el relleno de la zanja y en la preparación de la superficie para concluir la intervención.

Una vez terminadas estas labores, se realizará el colado de concreto y el resane integral del área, con lo que se prevé restablecer las condiciones de la vialidad afectada por la obra.

Reyes señaló que durante el desarrollo de los trabajos se dio prioridad a la restitución del servicio de agua potable para los vecinos, debido a que el suministro tuvo que suspenderse mientras se efectuaba el cambio de la red central.

Indicó que las labores se encuentran en la última fase y que se busca reducir las molestias ocasionadas a los habitantes de la zona. La intervención continuará con la reposición de la superficie hasta completar el proceso de rehabilitación de este tramo del fraccionamiento.