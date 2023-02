Sergio Alonso Méndez

La Noticia:

La Casa Blanca aseguró que no hay indicios de que los tres objetos voladores derribados durante el fin de semana por el ejército estadounidense estén relacionados con un supuesto espionaje chino… (bbc.com).

Comentario:

Al parecer los ovnis están de moda en los Estados Unidos. A diferencia de los años sesenta en que el gobierno no decía nada y ocultaba información (y tal vez algún ovni en Nuevo México), ahora el gobierno les dispara primero y busca después averiguar qué son, quién los envió y qué hacen en Norteamérica. ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Hay conexión con el globo chino derribado en Carolina del Norte? ¿Son extraterrestres?

Todo lo comenzó el famoso globo “espía” chino que fue descubierto en Montana a principios de febrero. Los chinos declararon que sí era suyo, pero que no era espía, sino un globo meteorológico que se había salido de ruta. Por supuesto resultó sospechoso saber que estaba encima de instalaciones de misiles militares cuando lo encontraron. Los americanos debatieron un tiempo, de hecho pasaron casi tres días, para decidirse a derribarlo con un jet de caza. O sea, el globo viajó de Montana a Carolina del Norte y hasta entonces le dispararon.

Los chinos, enojados, cuestionaron la decisión de derribarlo e incluso acusaron a Estados Unidos de enviar múltiples globos al espacio aéreo chino. Un viaje programado a China del secretario de estado Antony Blinken fue cancelado y la relación entre ese país y Estados Unidos atraviesa por una crisis. El FBI está analizando los desechos del globo, aunque ya ha mencionado que tenía elementos receptores/transmisores de comunicación. Cualquier camarita o antena bastaría para que la paranoia americana acuse a China de espionaje. Así que esperemos más reclamos.

Debido al globo chino, los radares norteamericanos fueron ajustados para una mejor detección de objetos voladores y efectivamente, se encontraron tres. Estados Unidos no lo dudó y derribó el primero en Alaska, el segundo en Yukón en Canadá y el tercero en el Lago Hurón en la zona de los Grandes Lagos. Lo único que se pudo detectar es que el tamaño, al menos del primero, era como de un auto compacto. Hasta el momento, y mientras no recuperen los restos (difícil por el invierno en zonas despobladas), se han declarado como objetos no identificados. OVNIs pues, pero, sin saber más, se dice que no son chinos, ni alienígenas. Sin duda son conjeturas. Tal vez porque los chinos no protestaron, o porque las distancias espaciales son tan grandes que no es lógico esperar a seres verdes. La vida como la conocemos no da para un viaje interestelar.

En la ciencia ficción tenemos viajes por el hiperespacio que recortan el tiempo de vuelo. Aún así, la mente no puede concebir que inteligencias avanzadas manden tres objetos sin capacidad de gritar: “¡No tiren! Venimos en paz.” Así que esa hipótesis queda descartada y habría que pensar si no es Rusia, Corea del Norte o Irán el responsable. Habrá que esperar a que aparezcan los restos y el FBI los analice para saber de qué estamos hablando.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

salonsomendez@gmail.com