Finaliza un ciclo donde la tierra, este planeta que habitamos dio la vuelta total al sol, también giro 365 veces sobre su propio eje, y experimentamos cuatro estaciones climáticas -que, por el calentamiento global, parecieran más desordenadas- y el segundero giró 525,600 veces la circunferencia del reloj; podemos aprovechar para hacer un recuento y balance de nuestro acontecer y relación con otros seres, tanto humanos como animales y el ecosistema mismo. Pero también para poder replantearnos y establecer objetivos, buscar alcanzar metas, para con ello encontrar paz y una mejor vida en el año que está por llegar.

Pues la realidad es que en la época que estamos, los valores de la vida se comienzan a tergiversar, la misma dinámica de comunicación, el internet, la inteligencia artificial y las redes sociales incentivan privilegiar la inmediatez, la rapidez, el exhibicionismo y la ostentación. Se busca la aprobación de los otros (un like, una reacción, un retweet, más views, etc.), tanto de conocidos, como de desconocidos, como una especie de medida de valor en el actuar cotidiano, como si en eso estuviera una especie de tabulador de vidas, que da valor a las personas, convirtiéndose en una necesidad de estar conectado y ser reconocido.

Les platico un poco de mis cambios en 2023, en los últimos días del 2022 me di cuenta de que mi cuerpo y mente no eran lo que eran, un día por la maña me costó trabajo bajar las escaleras de la casa, que hasta mi pequeña hija me dijo ¿te pasa algo papá?, esa pregunta me rondó todo el día por la cabeza, que además estaba lidiando con una migraña -que ya era constante- cuando me senté frente a la computadora para continuar un proyecto, mi mente estaba distraída y sentía que las ideas no fluían, y ahí estaba de nuevo la pregunta ¿te pasa algo papá?, abrí la ventana y eche un vistazo al exterior, un paisaje arbolado con un cielo azul estaba frente a mí, (tengo la fortuna de vivir frente al más grande parque de la ciudad), busque un pants, unos tenis y salí a intentar trotar, avancé unos 200 metros y me sofoque, seguí caminando para terminar el circuito exterior del parque donde me encontré varios corredores o caminantes -algunos con sus perros-, pensé que tenía que cambiar mi estilo de vida y esta podría ser un hábito que podría incorporar a mi rutina.

Fue así, me comprometí con mi familia y mis hermanos a que en el próximo año terminaría el llamado maratón guadalupano, la mayoría pensaron que era una bravata y ocurrencia, pero mi objetivo estaba puesto, tenía aproximadamente 360 días para terminar decentemente esa carrera, mi meta era cambiar mi estilo de vida incorporando hábitos más saludables. Por lo que incorporé otros tres, reducir drásticamente los refrescos, cenar ligero y temprano, y mejorar la calidad del sueño.

También adopté incorporar otro tipo de lecturas, además de la teórica y especializada que hacía por mi profesión, así que adquirí algunos libros digitales de algunos escritores contemporáneos que me habían recomendado. Finalmente, decidí, dar mayor calidad de tiempo para mi familia, principalmente mis hijos, esposa y mi madre, también mis hermanos y hermanas.

Así fue, los primeros meses fueron difíciles, en una bitácora que llevo, ahora al leer en retrospectiva noto signos de una especie de depresión, tal vez era la desintoxicación al azúcar y grasas, pero después de tres o cuatro meses comencé a ver resultados, mi trote se hacía más contante y rápido, la migraña desapareció, las ideas fluían y se materializaban en párrafos y cuartillas, las vibras familiares se incrementaban, mis articulaciones ya no me molestaban y la báscula indicaba que reducía semana a semana el peso, hasta bajar 17 kilos despues de diez meses, y sí, complete la carrera guadalupana de 13.5km con un tiempo de 1 hora 21 minutos. Pero, principalmente, los hábitos los asimilé ya en mi estilo de vida.

Hoy en nuestra sociedad, pareciera que la obsesión por la inmediatez y el hedonismo ha llevado a que la brújula de vida esté desbalanceada, ya que muchas personas lo más importante para ellas es trabajar, tener éxito, reconocimiento profesional y por consecuencia generar ganancias materiales y monetarias, hay una especie de filosofía de vida de vivir para el trabajo, para las cosas y para el dinero. Lo anterior es más dramático de lo que pareciera, ya que dicen: “El materialista que su obsesión es la acumulación de cosas, terminan las cosas poseyéndolo a él”.

Pero si usted se refleja en aquel Noé de finales de 2022, le digo que con una meta y objetivos, constancia, persistencia y determinación puede lograr un cambio significativo en lo físico, metal y espiritual.