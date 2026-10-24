La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Aguascalientes no ha recibido denuncias contra el obispo Juan Espinoza Jiménez por sus expresiones relacionadas con el proceso electoral, informó su titular, Daniel Gutiérrez Ruvalcaba.

El fiscal explicó que manifestar opiniones políticas no constituye, por sí mismo, un delito electoral. Los ministros de culto pueden expresar sus ideas sobre asuntos públicos, pero tienen prohibido solicitar expresamente el voto a favor de un partido o candidatura, así como pedir que se vote en contra de alguna opción política.

Precisó que la Fiscalía puede abrir investigaciones a partir de denuncias ciudadanas o actuar de oficio cuando existan elementos suficientes que indiquen la posible comisión de un delito.

Por ello, sostuvo que cualquier declaración debe evaluarse según su contenido y las circunstancias en que fue emitida. La condición religiosa de una persona, aclaró, no basta para justificar una sanción ni determina automáticamente la existencia de una conducta delictiva.

Gutiérrez Ruvalcaba señaló que, ante el arranque del proceso electoral, la dependencia también trabaja en el cierre de investigaciones pendientes y en la posible resolución de cinco carpetas que permanecen en curso.

Asimismo, informó que continúan las actividades de prevención y capacitación dirigidas a partidos políticos, servidores públicos y corporaciones de seguridad, de cara al proceso electoral 2026-2027, durante el cual se renovarán la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos de Aguascalientes.