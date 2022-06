Grupo Reforma Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El obispo de Zacatecas, monseñor Sigifredo Noriega Barceló, de 70 años, relató que fue detenido en un retén del crimen organizado en Jalisco, cuando iba a visitar comunidades pertenecientes a su Diócesis.

«Íbamos de Huejuquilla a Tenzompa (al noroeste de Jalisco), pero lo que me llamó la atención es que no era ni Guardia Nacional ni Ejército. Eran personas de uno de los grupos delictivos, ellos estaban haciendo lo suyo pues, no dejando pasar a otros grupos», indicó.

«Es la primera vez que me toca en vivo un suceso como ese», agregó a medios locales.

El suceso ocurrió el pasado jueves, cuatro días después de que en Chihuahua fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas.

Noriega Barceló reconoció que tuvo miedo, pese a que toman las medidas de precaución como toda la población.

«Y claro que está el miedo presente, tomamos las medidas que todo el mundo toma, no hay ninguna protección en especial. (Ahora) es cuando más te necesita la gente que estés cerca, pero debes poner tus medidas adecuadas para que puedas servir mejor. Yo no quiero mártires», señaló.

En su cuenta de Facebook, el obispo publicó la noche del jueves unas fotografías sobre su visita a Tenzompa.

«Debemos permanecer en el amor de Dios. Los consejos parroquiales deben orientar y ayudar a construir un mejor ambiente en la vida de cada día. Que seamos capaces de construir la paz», apuntó.

En junio de 2021, el sacerdote Juan Antonio Orozco Alvarado falleció en el fuego cruzado entre el Cártel de Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuando viajaba en un tramo carretero entre Mezquital, Durango, y colindante con Zacatecas y el Municipio del Nayar, Nayarit.

Este viernes por la madrugada, presuntos sicarios de CJNG atacaron a balazos a los escoltas de la Alcaldesa de Apulco, Zacatecas, Yanet Morales Huizar, en la localidad de Tenayuca, que dejó casas baleadas y quema de vehículos en la carretera.

