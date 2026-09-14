En vísperas de las celebraciones patrias, el Obispo Juan Espinoza Jiménez advirtió que el país atraviesa por un periodo en el que la polarización se ha convertido en una tentación permanente. Por ello, exhortó a la población a transitar hacia una cultura de la reconciliación y erradicar el resentimiento social, al señalar que la confrontación y la división amenazan la convivencia comunitaria.

Durante la misa dominical, a través de siete puntos de reflexión, el prelado enfatizó que la polarización actual ha llevado a la sociedad a clasificar a las personas de forma maniquea, transformando la crítica en insulto y la diferencia de opinión en enemistad.

Precisó que reconciliarse no implica renunciar a las convicciones personales, callar ante las injusticias ni validar el mal, sino aprender a defender los puntos de vista propios sin aniquilar o destruir a quien piensa diferente.

En el contexto del aniversario del inicio de la Independencia de México, Espinoza Jiménez cuestionó el uso que se da a la historia nacional. Sostuvo que el futuro del país no puede construirse alimentando de forma permanente las heridas del pasado ni utilizando la memoria histórica como un instrumento para el enfrentamiento entre ciudadanos.

En este sentido, llamó a reflexionar sobre las acciones individuales en favor de la paz, la unidad y el respeto mutuo.

Por otra parte, el Obispo aclaró que el perdón no equivale a dejar de lado la justicia ni a olvidar a las víctimas de delitos o abusos. La postura institucional de la Iglesia, remarcó, es renunciar al odio y a la venganza para dar paso a la verdad y a la reparación del daño.

Finalmente, convocó a realizar un ejercicio de autocrítica para superar rencillas personales, familiares y comunitarias, promoviendo el diálogo y la unidad como vías para fortalecer la cohesión social.