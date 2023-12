El Obispado de Aguascalientes respalda la postura de la Conferencia del Episcopado Mexicano sobre la orientación pastoral respecto a bendiciones a parejas en situaciones irregulares o del mismo sexo, en línea con los documentos recientes de la Iglesia.

En 2021, la Congregación para la Doctrina de la Fe, mediante el «Responsum», en concordancia con la doctrina tradicional sobre el matrimonio como unión indisoluble entre hombre y mujer, afirmó que no son posibles las bendiciones litúrgicas a uniones del mismo sexo.

No obstante, la «Declaración Fiducia Supplicans» del 18 de diciembre de 2023 del mismo organismo, ahora Dicasterio, sostiene que ritos y oraciones que generen confusión sobre el matrimonio son inadmisibles. Esta declaración se basa en la doctrina católica sobre el matrimonio.

Dicha Declaración también indica que, dentro de la tradición pastoral de la Iglesia, se pueden impartir bendiciones informales y no ritualizadas en diversas situaciones humanas. Estas bendiciones son un gesto de cercanía y acompañamiento de la Iglesia, que ayudan a las personas en situaciones irregulares a crecer en la fidelidad al Evangelio.

El Obispado de Aguascalientes, siguiendo esta directriz, recalca que, aunque no se bendigan uniones contrarias a la doctrina del matrimonio, se pueden ofrecer oraciones no litúrgicas a quienes las pidan con fe. Estas acciones no buscan legitimar situaciones irregulares, sino mostrar la misericordia pastoral de Cristo y la Iglesia hacia todos.

El Episcopado Mexicano reafirma su comunión con el Papa Francisco y sigue sus orientaciones para promover la caridad pastoral en la difusión del Evangelio. Insta a sacerdotes y agentes de pastoral a guiar a quienes busquen bendiciones con sensibilidad, firmeza y claridad, evitando confusiones y malinterpretaciones.

La Iglesia, en su mensaje, recuerda que Dios bendice a cada uno de sus hijos, pero no bendice el pecado; bendice al hombre pecador, animándolo a ser parte de su plan de amor y a permitirse ser transformado por Él.