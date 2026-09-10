Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Después de 16 años de haberse separado, la legendaria banda británica Oasis volvió a reunirse para una gira de 41 conciertos que los llevaron por 11 países a finales de 2025. El tour, para sorpresa de nadie, fue apoteósico, juntando de nuevo a los hermanos Liam y Noel Gallagher tras un pleito en 2009 que dejó varados a todos sus fans, seguido de años de dimes y diretes entre ellos y decenas de personalidades.

El documental Oasis: Don’t Look Back in Anger captura precisamente esta reunión, en una etapa en la vida de estos artistas en que su motto va directamente ligado al título de la canción que da nombre al proyecto. Y sí, la película está estructurada en torno al tema de la controversial separación, aunque hace poco hincapié en los motivos que finalmente la detonaron.

En cambio, Liam y Noel ahora son todo amor, reflexionando sobre el pasado, hablando del perdón y, sobre todo, poniendo en un pedestal a sus fans. Es a estos últimos a quienes los directores Will Lovelace y Dylan Southern ponen en el principal foco, siguiendo a algunos en sus vidas personales y analizando el impacto que la banda ha tenido en miles de personas, pero sobre todo en aquellos que pudieron presenciar estos conciertos.

Acerca de su historia, se cubre lo básico; el documental está más interesado en el presente y en capturar estos momentos de gloria y nostalgia. Incluso Liam, que tiene una personalidad fuerte y confrontativa por naturaleza, deja el cinismo de lado y se entrega por completo a esta nueva etapa.

Es un documental, sobre todo, para los fans. Y no se mete en otros temas escabrosos que darían para otra película completa.

Habiendo establecido el tono, somos testigos de varios números musicales completos, incluyendo algunos de sus mayores éxitos, así como del detrás de cámaras de sus ensayos y momentos entre ellos y el resto de la banda.

Los Gallagher, quienes acaban de presentar la película en Venecia hace unos días, son los únicos entrevistados, y paz y felicidad emanan de cada poro. Enhorabuena.

OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER

Tres estrellas

Dirigen: Will Lovelace y Dylan Southern

Testimonios: Liam Gallagher, Noel Gallagher y Paul «Bonehead» Arthurs.

Duración: 123 min.