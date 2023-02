Grupo Reforma Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras conocerse dichos de ex Fiscal de Nayarit Edgar Veytia sobre que dio línea para apoyar al «Chapo», el ex Presidente Felipe Calderón afirmó que son mentiras y que nunca negoció ni pactó con criminales.

Calderón calificó de absurdas las declaraciones de Veytia en el juicio a Genaro García Luna en Nueva York.

«Me he reservado opinar sobre el juicio al ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales», tuiteó desde su cuenta @FelipeCalderon.

El ex Fiscal General de Justicia de Nayarit Edgar Veytia acusó ante un tribunal en Nueva York que presuntamente el ex Presidente Felipe Calderón dio línea para que se favoreciera a Joaquín «El Chapo» Guzmán en la guerra que sostenía con los Beltrán Leyva.

Al comparecer en el juicio que se le sigue en la Corte del Distrito Este al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Veytia sostuvo que fue el ex Gobernador de Nayarit Ney González quien le refirió la supuesta línea sugerida por el ex Presidente.

Según su relato, en 2011, luego de un secuestro de policías municipales se reunió con González, quien le dijo que acababa de regresar de una reunión con ex Mandatario y con García Luna en la que señaló que le dijeron que la línea era con los chapos.