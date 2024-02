Natalia Vitela y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, aseguró que durante su gestión al frente del máximo tribunal nunca hubo una injerencia indebida del Ejecutivo federal.

En entrevista con Radio Fórmula, en donde advirtió que no volverá a referirse a las declaraciones realizadas ayer por López Obrador, afirmó que con el Presidente y con el Gobierno federal tuvo una relación de diálogo, cordialidad y respeto, lo que les permitió incluso tomar medidas de protección para jueces y magistrados, gracias a la información que estos le proporcionaban.

Dijo que el que el Gobierno haya acudido a la Corte y a los Tribunales a hacer valer sus argumentos no tiene nada de peculiar. Por el contrario, dijo, tienen derecho a hacerlo, como parte interesada.

«Nunca hubo en mi administración ninguna injerencia indebida al Poder Judicial», aseguró.

Zaldívar señaló que durante su presidencia defendió la autonomía e independencia de los jueces y rechazó haber ejercido algún tipo de coacción para interferir en el sentido de sus decisiones.

«De esa manera yo defendía la autonomía y la independencia de los jueces. Durante los 4 años que fui presidente, nunca le hablé, ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro», aseveró.

Indicó que el Presidente se expresó de la manera en la que lo hizo por no ser experto en la materia y, quizá, por la información que recibe de los funcionarios públicos encargados de la relación con el Poder Judicial.

Atribuyó sus expresiones también a que el Mandatario federal está percibiendo que, a diferencia de anteriores presidencias en la Corte, en la actual la política de cero corrupción se ha relajado.

«Lo que creo a lo que se refería es que en mi Administración sí había una política de cero impunidad, de cero tolerancia a la corrupción que generaba un ambiente distinto y una percepción distinta y, además, sí atendíamos las quejas, la solicitudes, las inconformidades sobre el comportamiento de jueces y juezas y, entiendo, que ahora ya no sea hace. Creo que es más bien una cuestión de lenguaje que una cuestión de fondo», dijo.

Señaló que el diálogo con el Mandatario federal durante su presidencia en la Corte no fue diferente al que existió con los ex Presidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto.

«Durante todas las presidencias de la Corte anteriores a la mía y en todas las presidencias, exceptuando la actual, siempre hubo un diálogo respetuoso y una coordinación entre Poderes como hay en cualquier democracia. Por ejemplo, cuando era Presidente Enrique Peña Nieto, las ministras y ministros comíamos dos veces al año con él, más la comida del Informe. Los presidentes de la Corte que le tocaron se reunían frecuentemente con él, con Felipe Calderón también», detalló.

Afirmó que incluso los presidentes de la Corte durante la gestión de Calderón tenían un trato muy intenso y mucho más cercano que el que él tuvo en su momento con López Obrador.

Zaldívar criticó también a la Barra Mexicana de Abogadas y a la Asociación Nacional de Magistrados de Distrito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, organizaciones que lamentaron lo dicho ayer por el Presidente.

Sobre la primera, dijo que siempre ha estado ligada a poderes fácticos, al poder económico y a la oligarquía, además de que nunca ha salido a defender a los inocentes, a las personas vulnerables que están en la cárcel, a los pobres, a las mujeres o a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Se quejó también de que en el sexenio de Calderón guardó silencio cuando él fue amenazado e incluso encañonado cuando iba con su familia.

«La Barra no dijo nada y, peor aún, el momento que me parece más vergonzoso en la historia del Poder Judicial, cuando el Presidente Fox, en un desayuno en presidente de la Corte, Mariano Azuela, conspiran para dejar a Andrés Manuel López Obrador fuera de la contienda electoral. La Barra no solamente no criticó ese hecho que fue reconocido por todos los quienes participaron en ese desayuno, sino que se puso a favor del desafuero», indicó.

Sobre la asociación de jueces y magistrados expresó que no coincide en que el Presidente haya intentado tener algún tipo de injerencia.

«No coincido en que sea una injerencia, lo único que se hizo es lo mismo que se ha hecho siempre y que, además, con derecho a hacerlo, que el Gobierno, como lo hacen los Gobernadores y Gobernadoras, como lo hacen los legisladores, acuden al Poder Judicial a defender con argumentos su postura para tratar de convencer al Poder Judicial que les asiste la razón», reiteró.

Y lo denuncian ante Corte por tráfico de influencias

Por abuso de funciones y tráfico de influencias, así como por otras violaciones relacionadas con la independencia judicial, una denuncia fue interpuesta hoy ante la Suprema Corte de Justicia en contra del ex Ministro Arturo Zaldívar.

Miguel Alfonso Meza, consultor en litigio estratégico quien acudió hoy a las 9:00 horas a la SCJN a interponer la denuncia, advirtió que en caso de que se inicie una investigación contra Zaldívar se le podría inhabilitar para ocupar cargos públicos o sancionar económicamente.

«Estamos exigiendo que se investiguen cinco faltas administrativas del Ministro (Arturo) Zaldívar por los pronunciamientos de ayer del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos abuso de funciones, tráfico de influencias y otras faltas relacionadas con violaciones a la independencia independencia judicial, que fue la interferencia en las funciones de otros juzgadores que no son sus empleados, ni sus subordinados y tienen que actuar con autonomía.

«También su propia falta de independencia porque no sólo negoció la aprobación de una ley con el Presidente, y posiblemente intercambió favores políticos a cambio de eso, sino que anunció se unía la campaña de Claudia Sheinbaum cuando todavía era ministro en funciones», aseguró Meza.

De acuerdo con Meza, quien aseguró que desde 2018 trabaja en temas de anticorrupción como activista, dijo que se espera que haya una investigación y que, en el caso de que Zaldívar resulte culpable, se le castigue.

«Estas faltas generaron daños a la libertad de personas que, como dijo el propio Presidente, fueron retenidas en prisión a pesar de violaciones al debido proceso por la intervención de Zaldívar, pero también hay casos que involucran a miles de millones de pesos como es el caso del Aeropuerto de Santa Lucía».

El activista dijo que están solicitando que se investiguen todos los casos en los que Zaldívar intervino desde que estuvo a cargo de la presidencia de la Suprema Corte.

«Ya sea que él los haya resuelto o los haya bloqueado, por ejemplo el caso de las acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de la Guardia Nacional que estuvieron bloqueadas más de 800 días, que ese es un caso de dilación de la justicia, hasta otros casos como los que mencionó el Presidente, donde supuestamente a palabras del propio López Obrador, Arturo Zaldívar le llamaba a juzgadores federales para pedirles que pasaran por alta violaciones al debido proceso en contra de personas que todavía eran presuntas inocentes y que ayudará a la Fiscalía a mantenerlas en prisión», comentó.

Explicó que el documento llegará a la Ministra Norma Piña y ella deberá resolver si debe iniciarse, o no, una investigación.

En caso de que proceda la investigación, señaló, hay una Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas que la lleva a a cabo.

«Deben hacer una investigación exhaustiva con todos los juzgadores federales para recabar testimonios de si alguna vez recibieron alguna llamada de este tipo, después de que se haga la investigación esta unidad hace una acusación y se celebra una audiencia inicial ante el plena de la Suprema Corte. Entonces serán los 11 ministros y ministras quienes conocerán de este asunto y quienes deberán llevar a cabo una audiencia donde Arturo Zaldívar también podrá presentar su defensa», añadió.