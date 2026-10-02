Hacer un testamento no es un trámite exclusivo de las personas mayores ni de quienes poseen casas o terrenos, explicó David Reynoso Rivera Río, notario público número 57 de Aguascalientes y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.

El profesor señaló que en el Estado es posible testar desde los 16 años y recomendó buscar asesoría jurídica conforme una persona comienza a adquirir bienes y formar una familia, sin esperar a llegar a la vejez.

Precisó que el testamento permite establecer quién heredará el patrimonio, pero también nombrar a un tutor para los hijos menores de edad en caso de que sus padres fallezcan. Por ello, su elaboración responde a necesidades que pueden presentarse desde etapas tempranas de la vida adulta.

Reynoso Rivera Río advirtió que posponer el trámite puede representar un riesgo, pues uno de los requisitos para realizarlo es estar en pleno uso de las facultades mentales y poder expresar libremente la voluntad.

Explicó que el documento abarca bienes, derechos y obligaciones presentes y futuros. Además de inmuebles, puede incluir derechos derivados de contratos y otros bienes que una persona adquiera a lo largo de su vida.

Dejar por escrito la voluntad sobre la herencia puede reducir tiempos y costos durante una sucesión y ayudar a prevenir disputas familiares. La falta de previsión, señaló, puede generar conflictos que deterioren las relaciones entre los familiares.

Durante septiembre y octubre se concentra históricamente entre el 70 y el 75% de los testamentos realizados cada año. En Aguascalientes, el costo durante la campaña de 2026 es de 2 mil pesos, con IVA incluido; fuera de ese periodo, oscila entre 3 mil 800 y 4 mil pesos.

Añadió que el Colegio de Notarios del Estado ofrece asesorías jurídicas gratuitas cada 15 días en su sede.